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Дети будут в восторге, взрослые — тоже: простой рецепт трубочек со сливочным кремом

2:11
Еда

Эти хрустящие трубочки с нежной яблочно-сливочной начинкой — как лёгкое воспоминание о детстве. Никаких формочек, дрожжей и заморочек: простое тесто, быстрая духовка и крем с освежающей фруктовой ноткой. Такие десерты любят все — от мала до велика.

Вафельные трубочки
Фото: commons.wikimedia.org by Abaddon1337, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вафельные трубочки

Ингредиенты (на 12 трубочек)

Для теста:

  • Мука — 100 г
  • Корица молотая — половна ч. л.
  • Соль — ⅛ ч. л.
  • Крупные яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Лимонная цедра — 1 ч. л.

Для крема

  • Яблоки (очищенные и мелко нарезанные) — 2 шт.
  • Апельсиновый или лимонный сок — 1 ст. л.
  • Сливки (для взбивания) — 250 г
  • Ванильный сахар — 100 г

Как приготовить

  1. Сложите яблоки в сотейник, добавьте сок и тушите на слабом огне 15 минут до мягкости. Пюрируйте в блендере и отправьте в холодильник минимум на час — пусть остынет и станет гуще.
  2. Охлаждённые сливки взбейте с ванильным сахаром до мягких пиков. Добавьте яблочное пюре и аккуратно перемешайте. Крем готов — поставьте его в холодильник, пока печётся основа.
  3. Разогрейте духовку до 190°C. На листе пергамента нарисуйте квадраты 10x10 см. Застелите им противень.
  4. Смешайте муку с корицей и солью. В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, затем введите мучную смесь и лимонную цедру.
  5. Выложите по 1 ст. ложке теста на каждый квадрат, разровняйте до краёв. Выпекайте 5-7 минут до золотистого цвета.
  6. Достаньте противень. Пока пласты ещё горячие, быстро снимайте их лопаткой и сворачивайте в конусы — делайте это прямо на пергаменте. Остудите на решётке. Повторите процесс с остальным тестом, пока не получится 12 трубочек.
  7. Когда трубочки остынут — наполните их сливочно-яблочным кремом. Подавать лучше сразу, пока основа остаётся хрустящей.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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