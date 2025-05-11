Дети будут в восторге, взрослые — тоже: простой рецепт трубочек со сливочным кремом

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти хрустящие трубочки с нежной яблочно-сливочной начинкой — как лёгкое воспоминание о детстве. Никаких формочек, дрожжей и заморочек: простое тесто, быстрая духовка и крем с освежающей фруктовой ноткой. Такие десерты любят все — от мала до велика.

Фото: commons.wikimedia.org by Abaddon1337, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вафельные трубочки

Ингредиенты (на 12 трубочек)

Для теста:

Мука — 100 г

Корица молотая — половна ч. л.

Соль — ⅛ ч. л.

Крупные яйца — 3 шт.

Сахар — 100 г

Лимонная цедра — 1 ч. л.

Для крема

Яблоки (очищенные и мелко нарезанные) — 2 шт.

Апельсиновый или лимонный сок — 1 ст. л.

Сливки (для взбивания) — 250 г

Ванильный сахар — 100 г

Как приготовить

Сложите яблоки в сотейник, добавьте сок и тушите на слабом огне 15 минут до мягкости. Пюрируйте в блендере и отправьте в холодильник минимум на час — пусть остынет и станет гуще. Охлаждённые сливки взбейте с ванильным сахаром до мягких пиков. Добавьте яблочное пюре и аккуратно перемешайте. Крем готов — поставьте его в холодильник, пока печётся основа. Разогрейте духовку до 190°C. На листе пергамента нарисуйте квадраты 10x10 см. Застелите им противень. Смешайте муку с корицей и солью. В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, затем введите мучную смесь и лимонную цедру. Выложите по 1 ст. ложке теста на каждый квадрат, разровняйте до краёв. Выпекайте 5-7 минут до золотистого цвета. Достаньте противень. Пока пласты ещё горячие, быстро снимайте их лопаткой и сворачивайте в конусы — делайте это прямо на пергаменте. Остудите на решётке. Повторите процесс с остальным тестом, пока не получится 12 трубочек. Когда трубочки остынут — наполните их сливочно-яблочным кремом. Подавать лучше сразу, пока основа остаётся хрустящей.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

