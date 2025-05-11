Дети будут в восторге, взрослые — тоже: простой рецепт трубочек со сливочным кремом

Эти хрустящие трубочки с нежной яблочно-сливочной начинкой — как лёгкое воспоминание о детстве. Никаких формочек, дрожжей и заморочек: простое тесто, быстрая духовка и крем с освежающей фруктовой ноткой. Такие десерты любят все — от мала до велика.
Фото: commons.wikimedia.org by Abaddon1337, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вафельные трубочки
Ингредиенты (на 12 трубочек)
Для теста:
Мука — 100 г
Корица молотая — половна ч. л.
Соль — ⅛ ч. л.
Крупные яйца — 3 шт.
Сахар — 100 г
Лимонная цедра — 1 ч. л.
Для крема
Яблоки (очищенные и мелко нарезанные) — 2 шт.
Апельсиновый или лимонный сок — 1 ст. л.
Сливки (для взбивания) — 250 г
Ванильный сахар — 100 г
Как приготовить
Сложите яблоки в сотейник, добавьте сок и тушите на слабом огне 15 минут до мягкости. Пюрируйте в блендере и отправьте в холодильник минимум на час — пусть остынет и станет гуще.
Охлаждённые сливки взбейте с ванильным сахаром до мягких пиков. Добавьте яблочное пюре и аккуратно перемешайте. Крем готов — поставьте его в холодильник, пока печётся основа.
Разогрейте духовку до 190°C. На листе пергамента нарисуйте квадраты 10x10 см. Застелите им противень.
Смешайте муку с корицей и солью. В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности, затем введите мучную смесь и лимонную цедру.
Выложите по 1 ст. ложке теста на каждый квадрат, разровняйте до краёв. Выпекайте 5-7 минут до золотистого цвета.
Достаньте противень. Пока пласты ещё горячие, быстро снимайте их лопаткой и сворачивайте в конусы — делайте это прямо на пергаменте. Остудите на решётке. Повторите процесс с остальным тестом, пока не получится 12 трубочек.
Когда трубочки остынут — наполните их сливочно-яблочным кремом. Подавать лучше сразу, пока основа остаётся хрустящей.