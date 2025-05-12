Секрет идеального абрикосового варенья без воды и суеты

Ароматное, густое, с янтарными дольками, будто пропущенными через солнечный фильтр — это не просто варенье, это лето в банке. Благодаря мягкому способу варки фрукты не превращаются в пюре, а остаются красивыми, целыми и пропитанными сладким сиропом.
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
варенье
Ингредиенты (на выход 4-5 банок по 0,5 л)
Абрикосы — 2 кг
Сахар — 2 кг
Как готовить
Выбирайте спелые, но плотные абрикосы — мягкие могут развалиться. Хорошо промойте плоды в холодной воде, затем разрежьте пополам и удалите косточки.
В эмалированную или кастрюлю с антипригарным покрытием выложите половину абрикосов, засыпьте половиной сахара. Сверху — оставшиеся абрикосы и остальной сахар.
Накройте кастрюлю крышкой и оставьте фрукты пускать сок — на ночь при комнатной температуре или на сутки в холодильнике. Воду добавлять не нужно: сироп получится за счёт фруктового сока.
Когда абрикосы дадут сок, аккуратно перемешайте и поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пенку.
Снизьте огонь и варите варенье 3 подхода по 7-10 минут. После каждого — снимайте с плиты, накрывайте чистой салфеткой (не крышкой!) и оставляйте до полного остывания. Такой способ позволяет сохранить дольки целыми, а сироп — прозрачным.
Пока варенье остывает, промойте и простерилизуйте банки и крышки (крышки — в кипятке 2-3 минуты).
Разложите ещё тёплое варенье по сухим банкам, закрутите горячими крышками и уберите в прохладное тёмное место.
Уточнения
Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д.