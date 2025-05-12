Секрет идеального абрикосового варенья без воды и суеты

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматное, густое, с янтарными дольками, будто пропущенными через солнечный фильтр — это не просто варенье, это лето в банке. Благодаря мягкому способу варки фрукты не превращаются в пюре, а остаются красивыми, целыми и пропитанными сладким сиропом.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ варенье

Ингредиенты (на выход 4-5 банок по 0,5 л)

Абрикосы — 2 кг

Сахар — 2 кг

Как готовить

Выбирайте спелые, но плотные абрикосы — мягкие могут развалиться. Хорошо промойте плоды в холодной воде, затем разрежьте пополам и удалите косточки. В эмалированную или кастрюлю с антипригарным покрытием выложите половину абрикосов, засыпьте половиной сахара. Сверху — оставшиеся абрикосы и остальной сахар. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте фрукты пускать сок — на ночь при комнатной температуре или на сутки в холодильнике. Воду добавлять не нужно: сироп получится за счёт фруктового сока. Когда абрикосы дадут сок, аккуратно перемешайте и поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пенку. Снизьте огонь и варите варенье 3 подхода по 7-10 минут. После каждого — снимайте с плиты, накрывайте чистой салфеткой (не крышкой!) и оставляйте до полного остывания. Такой способ позволяет сохранить дольки целыми, а сироп — прозрачным. Пока варенье остывает, промойте и простерилизуйте банки и крышки (крышки — в кипятке 2-3 минуты). Разложите ещё тёплое варенье по сухим банкам, закрутите горячими крышками и уберите в прохладное тёмное место.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д.

