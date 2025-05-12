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Секрет идеального абрикосового варенья без воды и суеты

1:47
Еда

Ароматное, густое, с янтарными дольками, будто пропущенными через солнечный фильтр — это не просто варенье, это лето в банке. Благодаря мягкому способу варки фрукты не превращаются в пюре, а остаются красивыми, целыми и пропитанными сладким сиропом.

варенье
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
варенье

Ингредиенты (на выход 4-5 банок по 0,5 л)

  • Абрикосы — 2 кг
  • Сахар — 2 кг

Как готовить

  1. Выбирайте спелые, но плотные абрикосы — мягкие могут развалиться. Хорошо промойте плоды в холодной воде, затем разрежьте пополам и удалите косточки.
  2. В эмалированную или кастрюлю с антипригарным покрытием выложите половину абрикосов, засыпьте половиной сахара. Сверху — оставшиеся абрикосы и остальной сахар.
  3. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте фрукты пускать сок — на ночь при комнатной температуре или на сутки в холодильнике. Воду добавлять не нужно: сироп получится за счёт фруктового сока.
  4. Когда абрикосы дадут сок, аккуратно перемешайте и поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите до кипения, снимая пенку.
  5. Снизьте огонь и варите варенье 3 подхода по 7-10 минут. После каждого — снимайте с плиты, накрывайте чистой салфеткой (не крышкой!) и оставляйте до полного остывания. Такой способ позволяет сохранить дольки целыми, а сироп — прозрачным.
  6. Пока варенье остывает, промойте и простерилизуйте банки и крышки (крышки — в кипятке 2-3 минуты).
  7. Разложите ещё тёплое варенье по сухим банкам, закрутите горячими крышками и уберите в прохладное тёмное место.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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