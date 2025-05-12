Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше золотистых, хрустящих снаружи и мягких внутри драников? Только драники, в которых прячутся ароматные кусочки жареной куриной печени. Это блюдо — идеальный союз картошки, лука и нежной печени, где каждый ингредиент работает на насыщенность и комфорт. Готовится быстро, съедается — ещё быстрее.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Ингредиенты (на 3 порции)

Картофель — 450 г (в очищенном виде около 330 г)

Куриная печень — 250 г

Сметана (20%) — 1 ст. ложка

Репчатый лук — 1 шт. (около 50 г)

Яйцо — 1 шт.

Мука — 40 г

Подсолнечное масло — 80 мл

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Всё просто: почистите картошку и лук, промойте печень. Мариновать ничего не нужно — всё идёт сразу в дело. Нарежьте печень небольшими кусочками. Разогрейте 40 мл масла на сильном огне и обжаривайте печень 6-7 минут, пока не подрумянится. Перемешивайте часто — важно, чтобы кусочки обжарились равномерно. Картофель натрите на крупной тёрке, лук — кубиками или тоже на тёрке, как вам удобнее. Переложите всё в глубокую миску. Добавьте жареную печень к картофелю с луком. Вбейте яйцо, положите ложку сметаны, всыпьте муку, соль и перец. Перемешайте массу — она должна получиться густой, плотной, но не сухой. Разогрейте оставшееся масло. Столовой ложкой выкладывайте массу в сковороду, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны, пока драники не станут румяными и ароматными. Подавайте горячими или тёплыми — со сметаной, свежей зеленью или как есть. Отличный вариант и для сытного завтрака, и для позднего ужина.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

