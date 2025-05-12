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Драники, которые хочется жарить снова и снова — секрет внутри

2:04
Еда

Что может быть лучше золотистых, хрустящих снаружи и мягких внутри драников? Только драники, в которых прячутся ароматные кусочки жареной куриной печени. Это блюдо — идеальный союз картошки, лука и нежной печени, где каждый ингредиент работает на насыщенность и комфорт. Готовится быстро, съедается — ещё быстрее.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Картофель — 450 г (в очищенном виде около 330 г)
  • Куриная печень — 250 г
  • Сметана (20%) — 1 ст. ложка
  • Репчатый лук — 1 шт. (около 50 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 40 г
  • Подсолнечное масло — 80 мл
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Всё просто: почистите картошку и лук, промойте печень. Мариновать ничего не нужно — всё идёт сразу в дело.
  2. Нарежьте печень небольшими кусочками. Разогрейте 40 мл масла на сильном огне и обжаривайте печень 6-7 минут, пока не подрумянится. Перемешивайте часто — важно, чтобы кусочки обжарились равномерно.
  3. Картофель натрите на крупной тёрке, лук — кубиками или тоже на тёрке, как вам удобнее. Переложите всё в глубокую миску.
  4. Добавьте жареную печень к картофелю с луком. Вбейте яйцо, положите ложку сметаны, всыпьте муку, соль и перец. Перемешайте массу — она должна получиться густой, плотной, но не сухой.
  5. Разогрейте оставшееся масло. Столовой ложкой выкладывайте массу в сковороду, формируя оладьи. Жарьте под крышкой на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны, пока драники не станут румяными и ароматными.
  6. Подавайте горячими или тёплыми — со сметаной, свежей зеленью или как есть. Отличный вариант и для сытного завтрака, и для позднего ужина.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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