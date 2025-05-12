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Самое ностальгическое пирожное на свете: как сделать идеальную картошку

1:58
Еда

Тот самый вкус из детства, когда сладости делались не из модных ингредиентов, а из того, что было под рукой — и получались по-настоящему вкусными. "Картошка" — это пирожное, которое не требует духовки, зато требует, чтобы рядом были чай, хорошие воспоминания и немного терпения.

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Ингредиенты

  • Сахарное печенье — 600 г
  • Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)
  • Маргарин "Щедрое лето" (или любой размягчённый маргарин/масло) — 200 г
  • Какао — 5 ст. ложек
  • Орехи — для украшения (по желанию)

Как готовить

  1. Проверьте, что у вас под рукой всё необходимое. Маргарин должен быть мягким, печенье — сухим и рассыпчатым.
  2. В глубокой миске соедините размягчённый маргарин и сгущённое молоко. Взбейте миксером до кремовой однородности. Можно на средней скорости — важно не переусердствовать.
  3. Измельчите печенье в мелкую крошку. Можно в блендере, а можно по старинке — скалкой через пакет. Смешайте получившуюся крошку с какао.
  4. Всыпьте печенье с какао в миску с кремом и хорошенько перемешайте — сначала ложкой, потом руками. Должна получиться пластичная масса, похожая на густое тесто.
  5. Отделяйте небольшие порции и придавайте им форму, напоминающую картофелину — овальную, чуть приплюснутую. Классика жанра.
  6. Чтобы не испачкать руки, просто положите пирожное в миску с какао и покачайте её в стороны. Какао равномерно покроет поверхность.
  7. Сверху можно вставить половинку орешка — получится "глазик". А можно обвалять в кокосовой стружке, посыпать измельчёнными орехами или оставить как есть — будет вкусно в любом случае.
  8. Перед подачей пирожным стоит немного постоять в холодильнике — они станут плотнее и вкуснее. Всё - можно заваривать чай.

Уточнения

Ностальги́я (от греч. nostos — возвращение домой + algos — страдание, боль) — тоска по родине или прошлому. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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