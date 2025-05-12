Самое ностальгическое пирожное на свете: как сделать идеальную картошку

Тот самый вкус из детства, когда сладости делались не из модных ингредиентов, а из того, что было под рукой — и получались по-настоящему вкусными. "Картошка" — это пирожное, которое не требует духовки, зато требует, чтобы рядом были чай, хорошие воспоминания и немного терпения.
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"
Ингредиенты
Сахарное печенье — 600 г
Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)
Маргарин "Щедрое лето" (или любой размягчённый маргарин/масло) — 200 г
Какао — 5 ст. ложек
Орехи — для украшения (по желанию)
Как готовить
Проверьте, что у вас под рукой всё необходимое. Маргарин должен быть мягким, печенье — сухим и рассыпчатым.
В глубокой миске соедините размягчённый маргарин и сгущённое молоко. Взбейте миксером до кремовой однородности. Можно на средней скорости — важно не переусердствовать.
Измельчите печенье в мелкую крошку. Можно в блендере, а можно по старинке — скалкой через пакет. Смешайте получившуюся крошку с какао.
Всыпьте печенье с какао в миску с кремом и хорошенько перемешайте — сначала ложкой, потом руками. Должна получиться пластичная масса, похожая на густое тесто.
Отделяйте небольшие порции и придавайте им форму, напоминающую картофелину — овальную, чуть приплюснутую. Классика жанра.
Чтобы не испачкать руки, просто положите пирожное в миску с какао и покачайте её в стороны. Какао равномерно покроет поверхность.
Сверху можно вставить половинку орешка — получится "глазик". А можно обвалять в кокосовой стружке, посыпать измельчёнными орехами или оставить как есть — будет вкусно в любом случае.
Перед подачей пирожным стоит немного постоять в холодильнике — они станут плотнее и вкуснее. Всё - можно заваривать чай.
Уточнения
Ностальги́я (от греч. nostos — возвращение домой + algos — страдание, боль) — тоска по родине или прошлому.