Самое ностальгическое пирожное на свете: как сделать идеальную картошку

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Тот самый вкус из детства, когда сладости делались не из модных ингредиентов, а из того, что было под рукой — и получались по-настоящему вкусными. "Картошка" — это пирожное, которое не требует духовки, зато требует, чтобы рядом были чай, хорошие воспоминания и немного терпения.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Ингредиенты

Сахарное печенье — 600 г

Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)

Маргарин "Щедрое лето" (или любой размягчённый маргарин/масло) — 200 г

Какао — 5 ст. ложек

Орехи — для украшения (по желанию)

Как готовить

Проверьте, что у вас под рукой всё необходимое. Маргарин должен быть мягким, печенье — сухим и рассыпчатым. В глубокой миске соедините размягчённый маргарин и сгущённое молоко. Взбейте миксером до кремовой однородности. Можно на средней скорости — важно не переусердствовать. Измельчите печенье в мелкую крошку. Можно в блендере, а можно по старинке — скалкой через пакет. Смешайте получившуюся крошку с какао. Всыпьте печенье с какао в миску с кремом и хорошенько перемешайте — сначала ложкой, потом руками. Должна получиться пластичная масса, похожая на густое тесто. Отделяйте небольшие порции и придавайте им форму, напоминающую картофелину — овальную, чуть приплюснутую. Классика жанра. Чтобы не испачкать руки, просто положите пирожное в миску с какао и покачайте её в стороны. Какао равномерно покроет поверхность. Сверху можно вставить половинку орешка — получится "глазик". А можно обвалять в кокосовой стружке, посыпать измельчёнными орехами или оставить как есть — будет вкусно в любом случае. Перед подачей пирожным стоит немного постоять в холодильнике — они станут плотнее и вкуснее. Всё - можно заваривать чай.

Уточнения

Ностальги́я (от греч. nostos — возвращение домой + algos — страдание, боль) — тоска по родине или прошлому.

