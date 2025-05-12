Мясо, которое тает во рту: секрет не в сливках, а в одном неожиданном ингредиенте

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто ужин, а гастрономическая нежность в каждой ложке. Сочная курица, обжаренная до румяной корочки, томится в ароматном сидрово-сливочном соусе с розмарином и луком. А если рядом окажется кусочек хрустящего хлеба — вы точно не оставите на тарелке ни капли.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Ингредиенты (на 4 порции)

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Репчатый лук (разрезать на 8 долек) — 2 шт.

Чеснок (мелко порезанный) — 2 зубчика

Куриные бедра — 8 шт. (лучше — домашняя птица)

Яблочный сидр или несладкий яблочный сок — 11/4 стакана

Сливки (жирные, от 30%) — 11/4 стакана

Свежий розмарин — несколько веточек

Соль и чёрный свежемолотый перец — по вкусу

Как готовить

Разогрейте духовку до 200 °C. В казане или глубокой жаровне нагрейте масло. Обжарьте лук с щепоткой соли около 5 минут до мягкости. Добавьте чеснок — и буквально через 10 секунд в воздухе разольётся аромат. Сдвиньте лук в сторону, добавьте немного масла (если нужно) и выложите куриные бедрышки кожей вниз. Подрумяньте их с двух сторон — это займет около 10 минут. Важно: не спешите, дайте мясу подрумяниться. Увеличьте огонь и влейте сидр. Доведите до кипения и проварите несколько минут — пусть алкоголь (если он есть) выпарится, а аромат останется. Затем убавьте огонь, влейте сливки, добавьте веточки розмарина, посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 40 минут. Если в процессе жидкость уходит слишком быстро — добавьте немного горячей воды или бульона. Горячую курицу подавайте с картофельным пюре, поливая щедро соусом. А рядом обязательно поставьте свежий хлеб — он нужен, чтобы вымокать каждый глоток этой ароматной сливочной роскоши.

Уточнения

Сидр (фр. cidre, устаревшее и в просторечье — буза) — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока с помощью добавления культивированных дрожжей или натуральным способом.

