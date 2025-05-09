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Как в СССР выглядело меню в забегаловке возле вокзала

2:05
Еда

В советские времена забегаловки у вокзалов — это были особые точки питания: дешёвые, быстрые и рассчитанные на "простого пассажира" с чемоданом и сумкой.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Такие заведения назывались "закусочные", "столовые" или просто "буфеты", и меню в них отражало весь колорит советского общепита — скромный ассортимент, простые блюда и часто неожиданное сочетание вкусов.

Примерное меню советской вокзальной забегаловки:

Первое

* Борщ с костью — 20-25 коп.
* Щи кислые — 15 коп.
* Рассольник с перловкой — 18 коп.
* Солянка мясная — 28 коп.

Второе

* Котлета "по-домашнему" с гарниром (гречка или пюре) — 40-50 коп.
* Тефтели в томатном соусе — 35 коп.
* Рагу овощное — 25 коп.
* Сосиска с горошком — 30 коп.

Закуски

* Селёдка с луком — 15 коп.
* Винегрет — 12 коп.
* Холодец — 20 коп.
* Яйцо варёное с майонезом — 10 коп.

Выпечка и хлеб

* Булка с повидлом — 8 коп.
* Слойка с капустой — 12 коп.
* Белый хлеб — 2 коп./ломтик

Напитки

* Компот из сухофруктов — 10 коп.
* Чай в гранёном стакане с подстаканником — 8 коп.
* Кофе растворимый "по-турецки" — 12 коп.
* Кисель — 6 коп.

Атмосфера

  • Алюминиевая посуда и железные подносы.
  • Часто — стоячие столики или мраморные "барные" стойки у окна.
  • Горчица и хрен в пластиковых баночках — сами добавляй.
  • Сахар — по кубику на чай, по просьбе.
  • Ложка прикручена цепочкой — чтобы не украли.

Почему это было важно

Такие места кормили страну "в пути" — от строителей и студентов до военных и отпускников. В них пахло борщом, котлетами и старым вокзалом. И даже если еда была простой, она давала тепло, сытость и ощущение дороги.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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