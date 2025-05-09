Как в СССР выглядело меню в забегаловке возле вокзала

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В советские времена забегаловки у вокзалов — это были особые точки питания: дешёвые, быстрые и рассчитанные на "простого пассажира" с чемоданом и сумкой.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Такие заведения назывались "закусочные", "столовые" или просто "буфеты", и меню в них отражало весь колорит советского общепита — скромный ассортимент, простые блюда и часто неожиданное сочетание вкусов.

Примерное меню советской вокзальной забегаловки:

Первое

* Борщ с костью — 20-25 коп.

* Щи кислые — 15 коп.

* Рассольник с перловкой — 18 коп.

* Солянка мясная — 28 коп.

Второе

* Котлета "по-домашнему" с гарниром (гречка или пюре) — 40-50 коп.

* Тефтели в томатном соусе — 35 коп.

* Рагу овощное — 25 коп.

* Сосиска с горошком — 30 коп.

Закуски

* Селёдка с луком — 15 коп.

* Винегрет — 12 коп.

* Холодец — 20 коп.

* Яйцо варёное с майонезом — 10 коп.

Выпечка и хлеб

* Булка с повидлом — 8 коп.

* Слойка с капустой — 12 коп.

* Белый хлеб — 2 коп./ломтик

Напитки

* Компот из сухофруктов — 10 коп.

* Чай в гранёном стакане с подстаканником — 8 коп.

* Кофе растворимый "по-турецки" — 12 коп.

* Кисель — 6 коп.

Атмосфера

Алюминиевая посуда и железные подносы.

Часто — стоячие столики или мраморные "барные" стойки у окна.

Горчица и хрен в пластиковых баночках — сами добавляй.

Сахар — по кубику на чай, по просьбе.

Ложка прикручена цепочкой — чтобы не украли.

Почему это было важно

Такие места кормили страну "в пути" — от строителей и студентов до военных и отпускников. В них пахло борщом, котлетами и старым вокзалом. И даже если еда была простой, она давала тепло, сытость и ощущение дороги.