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Секрет нежного десерта раскрыт: клубничный баварский торт-крем – тает во рту!

3:41
Еда

Представьте себе нежный и освежающий десерт, который тает во рту и дарит настоящее летнее настроение. Это клубничный баварский торт-крем — идеальный выбор для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких изысканным угощением. Этот десерт сочетает в себе легкость бисквита, воздушность мусса и сочность клубники, создавая неповторимый вкусовой ансамбль. Давайте вместе отправимся в кулинарное путешествие и узнаем, как приготовить этот восхитительный десерт.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты (на 8 человек)

Бисквит

  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 60 г
  • Мука — 60 г

Клубничный мусс

  • Цельные жидкие сливки — 300 мл
  • Клубника — 300 г
  • Желатин — 3 листа

Клубничное желе для заливки торта

  • Клубника — 200 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Желатин — 2 листа

Приготовление

  1. В миске взбейте желтки с сахаром до образования однородной массы. В другой миске взбейте яичные белки до густой пены. Аккуратно введите взбитые белки в желтковую смесь, перемешивая лопаточкой или деревянной ложкой. Постепенно добавляйте просеянную муку, чтобы тесто стало воздушным. Выложите тесто в форму диаметром 24 см и равномерно распределите. Выпекайте бисквит в разогретой до 180°C духовке около 10 минут. После выпечки дайте бисквиту остыть.
  2. Если у вас нет специального кольца для сборки торта, не беда! Вы можете сделать его самостоятельно. Возьмите полоски картона (например, от коробки из фольги) и оберните их алюминиевой фольгой. Закрепите полоски скотчем или скрепками, чтобы получился круг нужного диаметра. Это многоразовое и удобное решение, которое легко заменить при необходимости.
  3. Приготовление клубничного мусса: Перед началом приготовления мусса положите сливки и венчик в морозилку, чтобы они стали холодными. Измельчите клубнику в пюре. Замочите желатин в миске с холодной водой, чтобы он напитался влагой. Нагрейте клубничное пюре с сахаром до кипения, снимите с огня и добавьте желатин. Быстро взбейте охлажденные сливки до образования пышной массы. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивание. Вы поймете, что мусс готов, когда сливки начнут держать форму. Добавьте клубничное пюре в сливки и аккуратно перемешайте.
  4. Установите кольцо для торта на бисквит. Вылейте клубничный мусс поверх бисквита и равномерно распределите его. Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы мусс застыл.
  5. Приготовление клубничного желе для заливки: Оставшуюся клубнику измельчите и смешайте с сахаром. Замочите желатин в холодной воде. Нагрейте измельченную клубнику с сахаром до кипения, снимите с огня и добавьте желатин. Перемешайте до полного растворения желатина. Дайте смеси немного остыть и аккуратно залейте ее на застывший мусс. Поставьте торт в холодильник еще на 1 час, чтобы зеркальная глазурь полностью застыла.

Когда торт полностью застынет, украсьте его по своему вкусу. Вы можете добавить свежие ягоды, листики мяты или даже посыпать сахарной пудрой. Этот клубничный баварский крем станет настоящим украшением вашего стола и подарит массу удовольствия всем гостям. Приятного аппетита!

Уточнения

Баварский крем или баваруа (от фр. bavarois) — сладкое блюдо немецкой кухни из молока, загущенного яйцами и желатином или рыбьим клеем, с добавлением взбитых сливок. 

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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