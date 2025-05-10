Секреты калабрийских сыроваров: 5 сортов, достойных королей

Калабрийская кухня — это настоящая жемчужина итальянской гастрономии, известная своим неповторимым вкусом и уникальными традициями. Одним из её главных богатств являются сыры, каждый из которых имеет свою историю и особенности. Давайте познакомимся с шедеврами калабрийской сырной культуры и узнаем, как их лучше всего подавать.

Фото: commons.wikimedia.org by Helge Høifødt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сыр Пекорино Сардо Са Форталеза

Качокавалло Силано DOP. Этот калабрийский качокавалло — гордость юга Италии. Он производится из коровьего молока и имеет вес от 1 до 2,5 кг. Силано DOP славится своим насыщенным вкусом и текстурой. Его можно подавать с бокалом калабрийского красного вина или использовать в кулинарии, например, для запекания пасты или баклажанов под пармезаном. Также он отлично сочетается с медом и цитрусовыми джемами, создавая гармоничный контраст между сладким и соленым. Пекорино Кротонезе DOP. Пекорино Кротонезе — это твердый сыр из овечьего молока с ярким и слегка пряным вкусом. Он производится в основном в провинции Кротоне, но также встречается в Катандзаро и Козенце. Этот сыр созревает до двух лет, что придает ему глубину и насыщенность. Пекорино Кротонезе идеально подходит для приготовления традиционных блюд или запекания овощей. Проволоа PAT. Этот сыр, известный как "caciocavallo dell'emigrante", имеет уникальную историю. Его начали производить в эпоху эмиграции, когда эмигранты прятали колбасу в виде сыра, чтобы провезти её в США. Проволоа PAT — это жирный творожный сыр с добавлением калабрийских колбас, таких как салями или сопрессата. Его подают с насыщенным красным вином, а также используют в кулинарии для приготовления пасты или салатов. Пекорино из Монте Поро DOP. Пекорино из Монте Поро — это твердый сыр с интенсивным и ароматным вкусом, который производится в Вибо Валентия. Он изготавливается из овечьего молока, а его уникальный вкус и аромат обусловлены богатой почвой и благоприятным климатом региона. На рынке можно найти свежие, полузрелые и зрелые сорта. Молодые сыры часто приправляют оливковым маслом и перцем чили, а зрелые используют в первых блюдах или с вяленым мясом. Качокавалло из Чимина. Качокавалло из Чимина — это вытянутый творожный сыр из ферментированного коровьего и козьего молока. Его выдерживают в рассоле, а затем подвешивают для просушки. Перед продажей сыр созревает около месяца. Качокавалло ди Чимина имеет неповторимый вкус, который раскрывается с бокалом местного вина. Его также можно подавать с вяленым мясом, каштановым медом или цитрусовыми джемами.

Где попробовать лучшие сыры Калабрии?

Если вы хотите насладиться этими изысканными сырами, посетите местные рынки и сыроварни. Калабрия — это регион, где традиции сыроделия передаются из поколения в поколение, и каждый сыр имеет свою уникальную историю, пишет idealista.it.

Уточнения

Пекори́но (итал. Pecorino) — обширное семейство итальянских сыров, вырабатываемых из овечьего молока.



Качокава́лло (итал. Caciocavallo, сиц. Caciucavaddu) — вытяжной полутвердый сыр из овечьего или коровьего молока, изначально производившийся лишь на Сицилии, но затем его производство распространилось по всей Италии, а также и на Балканы.

