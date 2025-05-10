Клубника без хлопот: 3 способа быстрой очистки от плодоножек – теперь это легко

Независимо от того, планируете ли вы съесть клубнику свежей, добавить её в десерт или использовать в другом блюде, вам нужно удалить плодоножку. Это может показаться сложной задачей, но с нашими простыми советами вы сможете справиться с ней быстро и легко.
Клубника представлена в большом разнообразии восхитительных сортов: гаригетта, сифлоретта, сигалина и другие. Независимо от выбранного сорта, удаление стеблей — обязательный этап подготовки. Если раньше эта процедура вызывала у вас затруднения, наши рекомендации помогут вам стать настоящим шеф-поваром в деле очистки клубники.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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