Клубника без хлопот: 3 способа быстрой очистки от плодоножек – теперь это легко

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Независимо от того, планируете ли вы съесть клубнику свежей, добавить её в десерт или использовать в другом блюде, вам нужно удалить плодоножку. Это может показаться сложной задачей, но с нашими простыми советами вы сможете справиться с ней быстро и легко.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Клубника представлена в большом разнообразии восхитительных сортов: гаригетта, сифлоретта, сигалина и другие. Независимо от выбранного сорта, удаление стеблей — обязательный этап подготовки. Если раньше эта процедура вызывала у вас затруднения, наши рекомендации помогут вам стать настоящим шеф-поваром в деле очистки клубники.

Использование лущильных клещей. Лущильные клещи — это удобный инструмент для удаления мелких листьев с клубники. Просто возьмите клубнику в одну руку, а клещи — в другую. Прижмите зажим к стеблю и листьям на несколько сантиметров, затем вставьте устройство в клубнику и слегка поверните зажим. Стебель легко отделится от ягоды. Очистка клубники с помощью соломинки. Если под рукой нет специальных инструментов, можно использовать обычную соломинку. Возьмите клубнику, вставьте соломинку в нижнюю часть ягоды и надавите вверх. Стебель и хвостик легко удалятся, и вы сможете наслаждаться свежей клубникой. Очистка клубники ножом. Если у вас нет соломинки, нож также подойдёт для удаления плодоножки. Осторожно проведите ножом по основанию плодоножки, затем сделайте круговое движение, чтобы отделить листья. Также можно срезать верхушку клубники ножом. Этот метод быстрый и эффективный, а главное — не требует специальных инструментов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

