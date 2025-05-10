Секреты кухни фастфуда: 6 блюд, которые бывшие сотрудники советуют избегать

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

В меню ресторанов быстрого питания часто встречаются блюда, которые не соответствуют заявленным стандартам. Несмотря на рекламу более здоровых и домашних вариантов, реальность может отличаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наггетсы

Бывшие сотрудники ресторанов поделились с порталом in.hu советами о том, какие блюда лучше избегать.

"Приготовленные вручную" блюда. Некоторые рестораны предлагают блюда, которые рекламируются как приготовленные вручную, но на самом деле содержат лишь одну или две дополнительные начинки. Качество этих ингредиентов не отличается от тех, что используются в стандартных блюдах. Огромные порции. Гигантские порции могут показаться выгодным предложением, но они не всегда соответствуют потребностям организма. Большое количество жареной пищи может привести к ухудшению самочувствия. Салат из тунца. Полуфабрикаты, такие как салат из тунца, могут содержать консерванты и другие добавки, которые не всегда полезны для здоровья. Сэндвичи с рыбой. Рыба или морепродукты в ресторанах быстрого питания часто не являются свежими и могут содержать консерванты. Лучше избегать таких блюд. Свежая картошка фри. Запросы на свежую картошку фри могут вызвать неудобства как у клиентов, так и у персонала. В зависимости от загруженности ресторана, отдельная партия может не быть приготовлена, и клиент получит ту же картошку фри, что и все остальные. Куриные наггетсы. При заказе сэндвичей с курицей важно убедиться, что они свежие. В противном случае можно получить блюдо, которое уже давно лежит в подогревателе.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

