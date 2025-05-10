Йогуртовый торт: секрет элементарного рецепта раскрыт – ваши дети будут в восторге

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Откройте для себя рецепт йогуртового торта. Этот любимый десерт детей станет вашим первым шагом в мир кондитерского искусства. Он не только вкусен, но и доступен по цене, что делает его идеальным выбором для завтрака или перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

Обычный йогурт — 1 банка

Сахар — 2 столовые ложки

Ванильный сахар — 1 пакетик

Мука — 3 столовые ложки

Оливковое масло — 1/2 банки

Яйца — 3 штуки

Разрыхлитель — 1/2 пакетика

Щепотка соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C (термостат 5-6). Смажьте маслом круглую форму для выпечки. Вылейте йогурт в большую миску и постепенно добавляйте ингредиенты, тщательно перемешивая деревянной ложкой: сахар, яйца по одному, муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. В конце добавьте оливковое масло и снова перемешайте. Переложите тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой духовке 35 минут. Проверьте готовность, проткнув торт зубочисткой: если она выходит сухой, торт готов. Дайте торту остыть в форме 10-15 минут, затем аккуратно выньте его и переложите на решётку для полного остывания.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

