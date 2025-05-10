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Йогуртовый торт: секрет элементарного рецепта раскрыт – ваши дети будут в восторге

1:22
Еда

Откройте для себя рецепт йогуртового торта. Этот любимый десерт детей станет вашим первым шагом в мир кондитерского искусства. Он не только вкусен, но и доступен по цене, что делает его идеальным выбором для завтрака или перекуса.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Обычный йогурт — 1 банка
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Мука — 3 столовые ложки
  • Оливковое масло — 1/2 банки
  • Яйца — 3 штуки
  • Разрыхлитель — 1/2 пакетика
  • Щепотка соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C (термостат 5-6). Смажьте маслом круглую форму для выпечки.
  2. Вылейте йогурт в большую миску и постепенно добавляйте ингредиенты, тщательно перемешивая деревянной ложкой: сахар, яйца по одному, муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. В конце добавьте оливковое масло и снова перемешайте.
  3. Переложите тесто в подготовленную форму и выпекайте в разогретой духовке 35 минут. Проверьте готовность, проткнув торт зубочисткой: если она выходит сухой, торт готов.
  4. Дайте торту остыть в форме 10-15 минут, затем аккуратно выньте его и переложите на решётку для полного остывания.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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