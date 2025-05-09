Афинский десертный гид: 5 мест, где вы влюбитесь в легендарный шоколадный Серрано

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Серрано — это легендарная шоколадная паста, созданная в честь чилийской певицы Роситы Серрано. В Афинах можно найти множество вариантов этого десерта, от классических до современных. Редакторы греческого издания Gastronomos выбрали пять лучших, которые заслуживают вашего внимания.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный десерт

Сладкая алхимия: кондитерская "Взрослая". Этот серрано отличается интенсивностью и свежестью. Он имеет более низкий уровень сахара и насыщенный вкус качественного шоколада с добавлением рома. Каждая порция упакована в прозрачную емкость, а вишня добавляет приятную кислинку. La Maison-Fine Pastry: современная классика. Серрано от La Maison — это воплощение классического рецепта с современными акцентами. Итальянское безе, чередующееся с тонкими слоями бисквита и густым шоколадным кремом, делает этот десерт изысканным и насыщенным. Ром и вишня придают ему особый шарм. Серано, кондитерская "Имя и вещь". Кондитерская в Илисии уже более шестидесяти лет производит серрано, вдохновленный рецептом из ресторана Select. Их десерт отличается свежестью, воздушностью и легкостью. Он не слишком сладкий и имеет приятную текстуру. Pasrty Family: плотное и вкусное пирожное. Серрано из Pastry Family — это классика с нотками современности. Три слоя бисквита, густой шоколадный крем Valrhona, взбитые сливки и итальянское безе создают гармоничный вкус. Коньяк добавляет глубину и насыщенность. Athinia: сладкий "oldskoulia". В Athinia производят серрано в его традиционной версии. Этот десерт довольно сладкий, но сбалансированный благодаря качественным ингредиентам. Легкий шоколадный крем-безе и бисквит с идеальным количеством рома делают его особенным.

Каждый из этих серрано имеет свои особенности и заслуживает внимания. Выберите свой любимый и наслаждайтесь вкусом Афин!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).





Афи́ны (греч. Αθήναι или Αθήνα, МФА: [aˈθina]; др.греч. Ἀθῆναι [atʰɛ̂ːnai̯]) — столица Греции.

