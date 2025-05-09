Почему в СССР на прилавках были синие куры

Синие куры в СССР — это не порода птицы, а бытовой термин, которым называли замороженные тушки кур, покрытые тонким слоем инея или льда, придающим им синеватый оттенок.
И вот почему это происходило.
Основные причины появления "синих кур"
Промышленная заморозка:
Куриные тушки обрабатывали на птицефабриках и быстро замораживали. При глубокой заморозке на поверхности мог образовываться иней или ледяная корка, которая придаёт мясу синевато-серый оттенок, особенно под светом витрин.
Плохое качество обработки:
Иногда кур плохо ощипывали или неправильно потрошили. После убоя тушки могли быть плохо обескровлены, что также влияло на цвет кожи.
Отсутствие шоковой обжарки/обработки:
В странах с более развитой пищевой промышленностью тушку часто обрабатывают термически или обдают паром для улучшения внешнего вида. В СССР это чаще не делали — тушку сразу замораживали.
Старые или больные куры:
В продаже часто оказывались "отработанные" куры — птицы, уже завершившие яйценоскость. У них более тёмное и жёсткое мясо, а кожа тоньше и синеватая от природы. Такие тушки выглядели хуже, но были дешевле.
Почему их всё равно покупали?
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