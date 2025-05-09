Почему в СССР на прилавках были синие куры

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Синие куры в СССР — это не порода птицы, а бытовой термин, которым называли замороженные тушки кур, покрытые тонким слоем инея или льда, придающим им синеватый оттенок.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Куриная тушка

И вот почему это происходило.

Основные причины появления "синих кур"

Промышленная заморозка:

Куриные тушки обрабатывали на птицефабриках и быстро замораживали. При глубокой заморозке на поверхности мог образовываться иней или ледяная корка, которая придаёт мясу синевато-серый оттенок, особенно под светом витрин.

Плохое качество обработки:

Иногда кур плохо ощипывали или неправильно потрошили. После убоя тушки могли быть плохо обескровлены, что также влияло на цвет кожи.

Отсутствие шоковой обжарки/обработки:

В странах с более развитой пищевой промышленностью тушку часто обрабатывают термически или обдают паром для улучшения внешнего вида. В СССР это чаще не делали — тушку сразу замораживали.

Старые или больные куры:

В продаже часто оказывались "отработанные" куры — птицы, уже завершившие яйценоскость. У них более тёмное и жёсткое мясо, а кожа тоньше и синеватая от природы. Такие тушки выглядели хуже, но были дешевле.

Почему их всё равно покупали?

Альтернатив было мало — мясо в СССР часто было дефицитным.

Люди знали, как правильно их готовить (долго варить или тушить).

Цена была доступной.