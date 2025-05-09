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Забудьте про говядину и курицу: это мясо с низким холестерином рвёт всех в клочья

1:35
Еда

Пока одни всё ещё спорят, что полезнее — говядина или курица, другие уже нашли золотую середину: буйволиное мясо. Этот продукт стремительно ворвался в рацион тех, кто следит за здоровьем, уровнем холестерина и количеством белка на тарелке.

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Почему буйволятина лучше привычного мяса

Это красное мясо с действительно впечатляющими характеристиками:

  • в два раза больше железа, чем в говядине,

  • меньше калорий и жиров, чем даже в курице,

  • практически идеальный состав для тех, кто ограничивает холестерин.

Например, 100 граммов филе буйвола без кости содержат всего 2 г жира, 122 калории и 23 г белка. Для сравнения: обычные мясные деликатесы содержат в три раза больше жира и на 20% меньше белка.

Буйволятина вместо колбасы и котлет

Любители мяса всё чаще отдают предпочтение именно этому продукту. Кто-то заменяет им говядину в привычных блюдах, кто-то — колбасу и ветчину в бутербродах. А кто попробовал буйволятину с картошкой, говорит, что назад пути нет.

Рагу, которое запоминается

Для ценителей настоящего вкуса — буйволиное рагу с папарделле. Куски сочного мяса, тушённые в красном вине с овощами, томатами и пряными травами, превращают привычный ужин в гастрономическое событие. Сверху — немного тёртого арсенику — и вот он, идеальный обед для тех, кто ценит вкус и здоровье одновременно.

Уточнения

Африка́нский бу́йвол или чёрный буйвол, кафрский буйвол (лат. Syncerus caffer) — вид быков, широко распространённый в Африке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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