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Почему в СССР кафе Берёзка были не для всех

2:07
Еда

Кафе и магазины "Берёзка" в СССР были не просто точками торговли — они были витриной параллельной реальности, закрытой для большинства граждан.

Кафе Белочка в октябре Саратов
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кафе Белочка в октябре Саратов

Там продавались импортные товары, деликатесы, техника и даже одежда, недоступные в обычной торговле. Но главное — расплатиться в "Берёзке" можно было не рублями, а только валютой или специальными сертификатами.

Кто мог туда попасть?

  1. Дипломаты и сотрудники зарубежных миссий.
  2. Военные и инженеры, работавшие за границей — например, в странах Варшавского договора.
  3. Моряки торгового флота.
  4. Некоторые "иностранцы" и граждане с валютными переводами.

Обычному советскому человеку вход в "Берёзку" был закрыт — и по документам, и по идеологии.

Что продавали в кафе и магазинах "Берёзка"?

  • Кофе, кола, жвачка, шоколад Toblerone
  • Финская водка и французские вина
  • Нейлоновые рубашки, джинсы Wrangler и Levi's
  • Электроника, проигрыватели, фотоаппараты

И даже автомобили — например, "Жигули" за чеки Внешпосылторга

А в кафе "Берёзка" можно было заказать настоящий кофе с коньяком, миндальное пирожное, импортное мороженое — всё то, что было в дефиците или совсем недоступно на "свободной" прилавке.

Почему это вызывало раздражение?

  • Несправедливость: все равны — но кто-то "ровнее".
  • Соблазн Запада: витрина того, что "у них" лучше.
  • Дефицит рядом с изобилием: на фоне пустых полок и очередей, "Берёзка" выглядела почти как фантастика.

Контроль и закрытость

Все "Берёзки" находились под контролем КГБ и Внешторгбанка. Покупки фиксировались, чеки — именные. Валюту в руки обычным гражданам иметь было запрещено, вплоть до уголовной ответственности.

Идеология против реальности

СССР официально отрицал культ потребления и капиталистическое изобилие, но "Берёзки" доказывали обратное — власть прекрасно знала, что "товарное разнообразие" существует, просто не для всех.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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