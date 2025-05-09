Почему в СССР кафе Берёзка были не для всех

Кафе и магазины "Берёзка" в СССР были не просто точками торговли — они были витриной параллельной реальности, закрытой для большинства граждан.
Там продавались импортные товары, деликатесы, техника и даже одежда, недоступные в обычной торговле. Но главное — расплатиться в "Берёзке" можно было не рублями, а только валютой или специальными сертификатами.
Кто мог туда попасть?
Обычному советскому человеку вход в "Берёзку" был закрыт — и по документам, и по идеологии.
Что продавали в кафе и магазинах "Берёзка"?
И даже автомобили — например, "Жигули" за чеки Внешпосылторга
А в кафе "Берёзка" можно было заказать настоящий кофе с коньяком, миндальное пирожное, импортное мороженое — всё то, что было в дефиците или совсем недоступно на "свободной" прилавке.
Почему это вызывало раздражение?
Контроль и закрытость
Все "Берёзки" находились под контролем КГБ и Внешторгбанка. Покупки фиксировались, чеки — именные. Валюту в руки обычным гражданам иметь было запрещено, вплоть до уголовной ответственности.
Идеология против реальности
СССР официально отрицал культ потребления и капиталистическое изобилие, но "Берёзки" доказывали обратное — власть прекрасно знала, что "товарное разнообразие" существует, просто не для всех.
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