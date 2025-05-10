Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три вещи, которые делают даже люксовый образ вульгарным
Белый, как в рекламе: смесь из кухни, которая стирает пятна без следа
Зендая и Том Холланд проведут свадьбу в тайне: стилист раскрыл детали закрытой церемонии
Вам нельзя закрыть дверь и встать с дивана — признаки, что вы у кошки в рабстве
Забудьте о пляжах: Загорье предлагает намного больше – 3 секрета идеального отдыха в Хорватии
Этот Porsche 911 не из прошлого — он из мечты, переосмысленной заново
Гортензия не любит соседей и ошибки с направлением — как не испортить цветение
Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына
Щедрые чаевые! Официантка стала обладательницей монеты, о которой мечтают коллекционеры

Бюджетно, просто и вкусно: рулетики из лаваша с сыром и зеленью

1:55
Еда

Ищете идеальный вариант для лёгкого ужина, сытного перекуса или закуски на праздник? Рулетики из лаваша с сыром и зеленью — универсальное блюдо, которое подходит ко всему. Начинка может быть любой, но классическая комбинация брынзы, яиц и зелени — вне конкуренции. Простые ингредиенты, минимум усилий и отличный результат.

Лаваш с сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш с сыром

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Лаваш (2 листа, ~150 г)

  • Брынза — 300 г

  • Сметана 20% — 100 г

  • Зелень (лук, укроп, петрушка, кинза и др.) — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сливочное масло — 40 г

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Обжарьте зелень.
Мелко нарежьте зелень. Растопите сливочное масло на сковороде и припустите зелень 2 минуты, чтобы ушла лишняя влага. Остудите 5 минут.

2. Яйца и сыр.
Сварите яйца вкрутую (9 минут), остудите, очистите и разомните вилкой. Брынзу тоже раскрошите вилкой.

3. Смешайте начинку.
Соедините брынзу с яйцами. К припущенной зелени добавьте сметану, поперчите. Смешайте обе части начинки. Посолите, если брынза не очень солёная.

4. Соберите рулеты.
Разложите лаваш, равномерно распределите начинку, сверните в плотные рулеты. Оберните плёнкой и дайте постоять 10 минут (или дольше, если готовите заранее).

5. Нарежьте и подавайте.
Острым ножом нарежьте рулеты на кусочки по 3-4 см. Для аккуратных срезов протирайте нож влажной салфеткой после каждого разреза.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. , арм.  (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Наука и техника
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
Белый, как в рекламе: смесь из кухни, которая стирает пятна без следа
Зендая и Том Холланд проведут свадьбу в тайне: стилист раскрыл детали закрытой церемонии
Вам нельзя закрыть дверь и встать с дивана — признаки, что вы у кошки в рабстве
Бюджетно, просто и вкусно: рулетики из лаваша с сыром и зеленью
Забудьте о пляжах: Загорье предлагает намного больше – 3 секрета идеального отдыха в Хорватии
США хотят взять под контроль инфраструктуру по поставкам газа из России в Европу
Этот Porsche 911 не из прошлого — он из мечты, переосмысленной заново
Гортензия не любит соседей и ошибки с направлением — как не испортить цветение
Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына
Щедрые чаевые! Официантка стала обладательницей монеты, о которой мечтают коллекционеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.