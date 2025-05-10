Бюджетно, просто и вкусно: рулетики из лаваша с сыром и зеленью

Ищете идеальный вариант для лёгкого ужина, сытного перекуса или закуски на праздник? Рулетики из лаваша с сыром и зеленью — универсальное блюдо, которое подходит ко всему. Начинка может быть любой, но классическая комбинация брынзы, яиц и зелени — вне конкуренции. Простые ингредиенты, минимум усилий и отличный результат.
Лаваш (2 листа, ~150 г)
Брынза — 300 г
Сметана 20% — 100 г
Зелень (лук, укроп, петрушка, кинза и др.) — 100 г
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 40 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Обжарьте зелень.
Мелко нарежьте зелень. Растопите сливочное масло на сковороде и припустите зелень 2 минуты, чтобы ушла лишняя влага. Остудите 5 минут.
2. Яйца и сыр.
Сварите яйца вкрутую (9 минут), остудите, очистите и разомните вилкой. Брынзу тоже раскрошите вилкой.
3. Смешайте начинку.
Соедините брынзу с яйцами. К припущенной зелени добавьте сметану, поперчите. Смешайте обе части начинки. Посолите, если брынза не очень солёная.
4. Соберите рулеты.
Разложите лаваш, равномерно распределите начинку, сверните в плотные рулеты. Оберните плёнкой и дайте постоять 10 минут (или дольше, если готовите заранее).
5. Нарежьте и подавайте.
Острым ножом нарежьте рулеты на кусочки по 3-4 см. Для аккуратных срезов протирайте нож влажной салфеткой после каждого разреза.
Лава́ш (азерб. и тур. , арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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