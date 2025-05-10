Бюджетно, просто и вкусно: рулетики из лаваша с сыром и зеленью

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете идеальный вариант для лёгкого ужина, сытного перекуса или закуски на праздник? Рулетики из лаваша с сыром и зеленью — универсальное блюдо, которое подходит ко всему. Начинка может быть любой, но классическая комбинация брынзы, яиц и зелени — вне конкуренции. Простые ингредиенты, минимум усилий и отличный результат.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш с сыром

Ингредиенты (на 4 порции):

Лаваш (2 листа, ~150 г)

Брынза — 300 г

Сметана 20% — 100 г

Зелень (лук, укроп, петрушка, кинза и др.) — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 40 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Обжарьте зелень.

Мелко нарежьте зелень. Растопите сливочное масло на сковороде и припустите зелень 2 минуты, чтобы ушла лишняя влага. Остудите 5 минут.

2. Яйца и сыр.

Сварите яйца вкрутую (9 минут), остудите, очистите и разомните вилкой. Брынзу тоже раскрошите вилкой.

3. Смешайте начинку.

Соедините брынзу с яйцами. К припущенной зелени добавьте сметану, поперчите. Смешайте обе части начинки. Посолите, если брынза не очень солёная.

4. Соберите рулеты.

Разложите лаваш, равномерно распределите начинку, сверните в плотные рулеты. Оберните плёнкой и дайте постоять 10 минут (или дольше, если готовите заранее).

5. Нарежьте и подавайте.

Острым ножом нарежьте рулеты на кусочки по 3-4 см. Для аккуратных срезов протирайте нож влажной салфеткой после каждого разреза.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. , арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



