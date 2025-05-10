Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетный способ заткнуть шины: лайфхак, о котором не расскажут в салоне
10 шедевров кино, которые нельзя пропустить: рекомендация от звезды Белого лотоса
Питание, которое делает лицо старше — даже у тех, кто не курит
Доберман привёл в ярость Сергея Зверева: стилист устроил скандал в сквере и отобрал у хозяйки собаки телефон
Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан
Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район
Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался
Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали
Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае

Скумбрия на мангале — проще, чем вы думали, и вкуснее, чем ожидали

2:11
Еда

Если вы ни разу не готовили шашлык из скумбрии — пора это исправить. Эта рыба отлично подходит для жарки на открытом огне: жирная, сочная и с плотной текстурой, она не разваливается и быстро готовится. Единственное, что может смутить — специфический запах. Но лимонный сок, чеснок и лук в маринаде легко справятся с этим нюансом.

шашлык
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
шашлык

Через 30 минут подготовки и 7 минут на углях вы получите блюдо, которое станет хитом любого пикника.

Ингредиенты (на 3 порции):

  • Скумбрия свежая — 900 г

  • Помидоры черри — 400 г

  • Лук репчатый — 3 шт.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Лимонный сок — по вкусу

  • Масло растительное — 100 мл

  • Приправа для рыбы — по вкусу

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Соль — 1 ст. л.

Как приготовить:

1. Сделайте маринад.
Лук нарежьте кольцами, чеснок — пластинками. Это база для аромата.

2. Подготовьте рыбу.
Скумбрию промойте, отрежьте голову, хвост, плавники. Удалите хребет и внутренности. Нарежьте толстыми кусками.

3. Замаринуйте.
Выложите лук в миску, на него — куски скумбрии. Посыпьте солью, сахаром и приправой. Добавьте чеснок, полейте лимонным соком и маслом. Закройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

4. Подготовьте угли.
Разожгите мангал. Жар должен быть умеренным — дайте углям покрыться белым налётом.

5. Соберите шашлык.
Обсушите рыбу. Нанизывайте кусочки на шампур, чередуя с черри и кольцами лука.

6. Жарьте.
Держите шампуры над углями 6-7 минут, периодически переворачивая. Рыба должна подрумяниться, но не пересохнуть.

7. Подача.
Подавайте шашлык сразу, горячим, с лавашом, соусом и зеленью.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник
Еда и рецепты
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник Аудио 
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Еда и рецепты
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер Сводка с фронта: Запад ждёт российский Орешник, к Зеленскому приехала коалиция желающих Дмитрий Плотников
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Последние материалы
Здесь пешеходы чувствуют себя как короли: самый удобный город для прогулок — и это не Милан
Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район
Мировая автомобильная промышленность переживает жестокие пытки в Китае
Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали
Кусочек Солнечной системы, который не должен был остаться целым — и тем более летучим
Кот, который чувствовал приближение смерти — и никогда не ошибался
Индукция или электричество: какую панель вы пожалеете, что выбрали
Москва теоретически готова рассмотреть 30-дневное прекращение огня на Украине
Сладкий редис без горечи: всё дело в одной ложке удобрения
Скумбрия на мангале — проще, чем вы думали, и вкуснее, чем ожидали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.