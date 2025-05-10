Скумбрия на мангале — проще, чем вы думали, и вкуснее, чем ожидали

Если вы ни разу не готовили шашлык из скумбрии — пора это исправить. Эта рыба отлично подходит для жарки на открытом огне: жирная, сочная и с плотной текстурой, она не разваливается и быстро готовится. Единственное, что может смутить — специфический запах. Но лимонный сок, чеснок и лук в маринаде легко справятся с этим нюансом.
Через 30 минут подготовки и 7 минут на углях вы получите блюдо, которое станет хитом любого пикника.
Скумбрия свежая — 900 г
Помидоры черри — 400 г
Лук репчатый — 3 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Лимонный сок — по вкусу
Масло растительное — 100 мл
Приправа для рыбы — по вкусу
Сахар — 1 ч. л.
Соль — 1 ст. л.
1. Сделайте маринад.
Лук нарежьте кольцами, чеснок — пластинками. Это база для аромата.
2. Подготовьте рыбу.
Скумбрию промойте, отрежьте голову, хвост, плавники. Удалите хребет и внутренности. Нарежьте толстыми кусками.
3. Замаринуйте.
Выложите лук в миску, на него — куски скумбрии. Посыпьте солью, сахаром и приправой. Добавьте чеснок, полейте лимонным соком и маслом. Закройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут.
4. Подготовьте угли.
Разожгите мангал. Жар должен быть умеренным — дайте углям покрыться белым налётом.
5. Соберите шашлык.
Обсушите рыбу. Нанизывайте кусочки на шампур, чередуя с черри и кольцами лука.
6. Жарьте.
Держите шампуры над углями 6-7 минут, периодически переворачивая. Рыба должна подрумяниться, но не пересохнуть.
7. Подача.
Подавайте шашлык сразу, горячим, с лавашом, соусом и зеленью.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см.
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