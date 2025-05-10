Скумбрия на мангале — проще, чем вы думали, и вкуснее, чем ожидали

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ни разу не готовили шашлык из скумбрии — пора это исправить. Эта рыба отлично подходит для жарки на открытом огне: жирная, сочная и с плотной текстурой, она не разваливается и быстро готовится. Единственное, что может смутить — специфический запах. Но лимонный сок, чеснок и лук в маринаде легко справятся с этим нюансом.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шашлык

Через 30 минут подготовки и 7 минут на углях вы получите блюдо, которое станет хитом любого пикника.

Ингредиенты (на 3 порции):

Скумбрия свежая — 900 г

Помидоры черри — 400 г

Лук репчатый — 3 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Лимонный сок — по вкусу

Масло растительное — 100 мл

Приправа для рыбы — по вкусу

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ст. л.

Как приготовить:

1. Сделайте маринад.

Лук нарежьте кольцами, чеснок — пластинками. Это база для аромата.

2. Подготовьте рыбу.

Скумбрию промойте, отрежьте голову, хвост, плавники. Удалите хребет и внутренности. Нарежьте толстыми кусками.

3. Замаринуйте.

Выложите лук в миску, на него — куски скумбрии. Посыпьте солью, сахаром и приправой. Добавьте чеснок, полейте лимонным соком и маслом. Закройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

4. Подготовьте угли.

Разожгите мангал. Жар должен быть умеренным — дайте углям покрыться белым налётом.

5. Соберите шашлык.

Обсушите рыбу. Нанизывайте кусочки на шампур, чередуя с черри и кольцами лука.

6. Жарьте.

Держите шампуры над углями 6-7 минут, периодически переворачивая. Рыба должна подрумяниться, но не пересохнуть.

7. Подача.

Подавайте шашлык сразу, горячим, с лавашом, соусом и зеленью.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см.

