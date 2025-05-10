Настоящая шурпа с дымком: как приготовить её в казане на костре

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Шурпа — это не просто суп, а настоящий символ восточной кухни. Варится она неторопливо, в казане на открытом огне, и требует главного — много мяса с косточками. Именно они дают бульону навар, а блюду — ту самую насыщенность, от которой сложно оторваться.

Фото: Freepik by cookie_studio is licensed under Рublic domain казан

Эта шурпа готовится по принципу "как у узбеков", но с возможностью для вашей интерпретации. Мясо берите любое — говядину, телятину, баранину или их микс, главное — чтобы с косточкой. Специй почти нет, кроме зиры, а аромат — будто на базаре в Самарканде.

Ингредиенты (на 10 порций):

Говядина на кости — 1,5 кг

Курдючный жир — 200 г

Картофель — 800 г

Помидоры — 500 г

Лук — 400 г

Морковь — 300 г

Перец сладкий — 2 шт.

Перец острый — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Зира — 1 ст. л.

Петрушка — 50 г

Кинза — 50 г

Соль — по вкусу

Как приготовить:

1. Мясо и жир в казан.

Крупно нарежьте мясо, курдючный жир кладите целиком. Влейте 4 литра холодной воды и поставьте казан над огнём.

2. Снимайте пену.

Когда вода закипит — не зевайте. Убирайте пену до последней капли. Варите на умеренном огне.

3. Первый заход лука.

Половину лука нарежьте полукольцами, добавьте в бульон. Варите мясо 1,5 часа - без соли!

4. Готовим овощи.

Морковь и картофель очистите. Морковь нарежьте крупно, картошку держите в холодной воде. Чеснок можно добавить сразу или позже.

5. Солим и добавляем зиру.

Через 90 минут варки мяса посолите и растёртой в ладонях зирой придайте шурпе характер.

6. Морковь в казан.

Варите 10 минут. В это время — вторая партия лука и подготовка перцев.

7. Режем перцы.

Сладкий — крупно, острый — как хотите. Можно и целиком бросить, если любите поострее.

8. Лук и перцы в бульон.

Вместе с картошкой (целиком или пополам) закладывайте в казан.

9. Помидоры — финальный аккорд.

Целиком — красиво. Или через 5 минут очистите от кожицы и верните мякоть в суп.

10. Финальный этап.

Варите ещё 20-30 минут, пока картошка не станет мягкой. В конце — соль по вкусу и щедрая горсть зелени.

11. Подача.

Разливайте шурпу по глубоким тарелкам. Убедитесь, что в каждой порции есть мясо и овощи. Сверху можно ещё немного зелени — для свежести и красоты.

Уточнения

Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

