Настоящая шурпа с дымком: как приготовить её в казане на костре

Шурпа — это не просто суп, а настоящий символ восточной кухни. Варится она неторопливо, в казане на открытом огне, и требует главного — много мяса с косточками. Именно они дают бульону навар, а блюду — ту самую насыщенность, от которой сложно оторваться.
Эта шурпа готовится по принципу "как у узбеков", но с возможностью для вашей интерпретации. Мясо берите любое — говядину, телятину, баранину или их микс, главное — чтобы с косточкой. Специй почти нет, кроме зиры, а аромат — будто на базаре в Самарканде.
Говядина на кости — 1,5 кг
Курдючный жир — 200 г
Картофель — 800 г
Помидоры — 500 г
Лук — 400 г
Морковь — 300 г
Перец сладкий — 2 шт.
Перец острый — 1 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Зира — 1 ст. л.
Петрушка — 50 г
Кинза — 50 г
Соль — по вкусу
1. Мясо и жир в казан.
Крупно нарежьте мясо, курдючный жир кладите целиком. Влейте 4 литра холодной воды и поставьте казан над огнём.
2. Снимайте пену.
Когда вода закипит — не зевайте. Убирайте пену до последней капли. Варите на умеренном огне.
3. Первый заход лука.
Половину лука нарежьте полукольцами, добавьте в бульон. Варите мясо 1,5 часа - без соли!
4. Готовим овощи.
Морковь и картофель очистите. Морковь нарежьте крупно, картошку держите в холодной воде. Чеснок можно добавить сразу или позже.
5. Солим и добавляем зиру.
Через 90 минут варки мяса посолите и растёртой в ладонях зирой придайте шурпе характер.
6. Морковь в казан.
Варите 10 минут. В это время — вторая партия лука и подготовка перцев.
7. Режем перцы.
Сладкий — крупно, острый — как хотите. Можно и целиком бросить, если любите поострее.
8. Лук и перцы в бульон.
Вместе с картошкой (целиком или пополам) закладывайте в казан.
9. Помидоры — финальный аккорд.
Целиком — красиво. Или через 5 минут очистите от кожицы и верните мякоть в суп.
10. Финальный этап.
Варите ещё 20-30 минут, пока картошка не станет мягкой. В конце — соль по вкусу и щедрая горсть зелени.
11. Подача.
Разливайте шурпу по глубоким тарелкам. Убедитесь, что в каждой порции есть мясо и овощи. Сверху можно ещё немного зелени — для свежести и красоты.
Шурпа́ (шурба — «суп, бульон») — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.
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