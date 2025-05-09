Потрясающие маринованные шампиньоны за 1 час — никакой стерилизации

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусную закуску без хлопот и долгого ожидания. Маленькие шампиньоны, чеснок, соевый соус и укроп — всё, что нужно для того, чтобы за час получить ароматные, пикантные и хрустящие грибы. Причём сезон сбора тут ни при чём — всё легко делается из покупных шампиньонов.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Шампиньоны

Ингредиенты (на 4 порции):

Шампиньоны — 500 г

Вода — 1,5 л

Укроп — 70 г

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 50 мл

Уксус яблочный 5% — 25 мл

Соль — 3 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Перец чёрный горошком — 6 шт.

Соевый соус — по вкусу (примерно 2-3 ст. л.)

Как приготовить:

1. Подготовьте грибы.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и доведите до кипения. Шампиньоны промойте, при необходимости очистите.

2. Отварите.

Закипела вода — опускайте грибы и варите 5 минут. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте полностью остыть.

3. Смешайте маринад.

В миске соедините измельчённый чеснок, сахар, уксус, масло, кориандр и соевый соус. Перемешайте до растворения сахара.

4. Добавьте укроп.

Очень мелко нарубите укроп, удалив толстые стебли. Добавьте в маринад.

5. Маринуйте.

Положите в маринад остывшие грибы и тщательно перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

6. Подача.

Подавайте охлаждёнными. Остатки можно переложить в банку с крышкой и хранить в холодильнике до 3 дней.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

