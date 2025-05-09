Потрясающие маринованные шампиньоны за 1 час — никакой стерилизации

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусную закуску без хлопот и долгого ожидания. Маленькие шампиньоны, чеснок, соевый соус и укроп — всё, что нужно для того, чтобы за час получить ароматные, пикантные и хрустящие грибы. Причём сезон сбора тут ни при чём — всё легко делается из покупных шампиньонов.
Шампиньоны — 500 г
Вода — 1,5 л
Укроп — 70 г
Чеснок — 4 зубчика
Масло растительное — 50 мл
Уксус яблочный 5% — 25 мл
Соль — 3 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Кориандр молотый — 1 ч. л.
Перец чёрный горошком — 6 шт.
Соевый соус — по вкусу (примерно 2-3 ст. л.)
1. Подготовьте грибы.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и доведите до кипения. Шампиньоны промойте, при необходимости очистите.
2. Отварите.
Закипела вода — опускайте грибы и варите 5 минут. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте полностью остыть.
3. Смешайте маринад.
В миске соедините измельчённый чеснок, сахар, уксус, масло, кориандр и соевый соус. Перемешайте до растворения сахара.
4. Добавьте укроп.
Очень мелко нарубите укроп, удалив толстые стебли. Добавьте в маринад.
5. Маринуйте.
Положите в маринад остывшие грибы и тщательно перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
6. Подача.
Подавайте охлаждёнными. Остатки можно переложить в банку с крышкой и хранить в холодильнике до 3 дней.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
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