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Потрясающие маринованные шампиньоны за 1 час — никакой стерилизации

2:01
Еда

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусную закуску без хлопот и долгого ожидания. Маленькие шампиньоны, чеснок, соевый соус и укроп — всё, что нужно для того, чтобы за час получить ароматные, пикантные и хрустящие грибы. Причём сезон сбора тут ни при чём — всё легко делается из покупных шампиньонов.

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Шампиньоны — 500 г

  • Вода — 1,5 л

  • Укроп — 70 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Масло растительное — 50 мл

  • Уксус яблочный 5% — 25 мл

  • Соль — 3 ч. л.

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Кориандр молотый — 1 ч. л.

  • Перец чёрный горошком — 6 шт.

  • Соевый соус — по вкусу (примерно 2-3 ст. л.)

Как приготовить:

1. Подготовьте грибы.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и доведите до кипения. Шампиньоны промойте, при необходимости очистите.

2. Отварите.
Закипела вода — опускайте грибы и варите 5 минут. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте полностью остыть.

3. Смешайте маринад.
В миске соедините измельчённый чеснок, сахар, уксус, масло, кориандр и соевый соус. Перемешайте до растворения сахара.

4. Добавьте укроп.
Очень мелко нарубите укроп, удалив толстые стебли. Добавьте в маринад.

5. Маринуйте.
Положите в маринад остывшие грибы и тщательно перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

6. Подача.
Подавайте охлаждёнными. Остатки можно переложить в банку с крышкой и хранить в холодильнике до 3 дней.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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