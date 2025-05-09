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Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом

2:04
Еда

Этот салат — настоящая находка для весны: лёгкий, витаминный и готовится всего за 20 минут. Щавель в нём играет главную роль, придавая блюду освежающую кислинку и заряжая полезными микроэлементами. А остальное — на ваш вкус. Хотите больше зелени? Добавьте петрушку или базилик. Захотелось остринки? Поиграйте с заправкой.

Яичный салат
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичный салат

Мы предлагаем классический вариант на сметане с горчицей — с ним салат получается особенно нежным. Но ничто не мешает заменить заправку, скажем, на оливковое масло с лимоном или даже соевым соусом для азиатского оттенка.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Щавель — 120 г

  • Огурцы (короткие) — 3 шт.

  • Яйца — 3 шт.

  • Зелёный лук — 3 пера

  • Укроп — 4 веточки

  • Сметана — 60 г

  • Горчица — 5 г

  • Соль — 5 г

  • Чёрный молотый перец — 3 г

Приготовление:

1. Отварите яйца.
Положите их в холодную воду, доведите до кипения и варите 7-10 минут. Остудите, очистите.

2. Подготовьте зелень.
Промойте укроп и лук, обсушите и мелко нарежьте, удалив жёсткие стебли.

3. Нарежьте огурцы.
Вымойте, обсушите, отрежьте хвостики и нарежьте соломкой или как удобно.

4. Щавель — главное!
Промойте листья, обсушите, удалите толстые черешки. Нарвите руками на кусочки.

5. Соберите салат.
Смешайте в миске щавель, зелёный лук, укроп и огурцы. Немного посолите. Яйца нарежьте на четвертинки и красиво разложите сверху.

6. Сделайте заправку.
Смешайте сметану, горчицу, немного соли и перца. Перемешайте и полейте салат. Подавайте охлаждённым.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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