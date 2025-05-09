Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом

Этот салат — настоящая находка для весны: лёгкий, витаминный и готовится всего за 20 минут. Щавель в нём играет главную роль, придавая блюду освежающую кислинку и заряжая полезными микроэлементами. А остальное — на ваш вкус. Хотите больше зелени? Добавьте петрушку или базилик. Захотелось остринки? Поиграйте с заправкой.
Мы предлагаем классический вариант на сметане с горчицей — с ним салат получается особенно нежным. Но ничто не мешает заменить заправку, скажем, на оливковое масло с лимоном или даже соевым соусом для азиатского оттенка.
Щавель — 120 г
Огурцы (короткие) — 3 шт.
Яйца — 3 шт.
Зелёный лук — 3 пера
Укроп — 4 веточки
Сметана — 60 г
Горчица — 5 г
Соль — 5 г
Чёрный молотый перец — 3 г
1. Отварите яйца.
Положите их в холодную воду, доведите до кипения и варите 7-10 минут. Остудите, очистите.
2. Подготовьте зелень.
Промойте укроп и лук, обсушите и мелко нарежьте, удалив жёсткие стебли.
3. Нарежьте огурцы.
Вымойте, обсушите, отрежьте хвостики и нарежьте соломкой или как удобно.
4. Щавель — главное!
Промойте листья, обсушите, удалите толстые черешки. Нарвите руками на кусочки.
5. Соберите салат.
Смешайте в миске щавель, зелёный лук, укроп и огурцы. Немного посолите. Яйца нарежьте на четвертинки и красиво разложите сверху.
6. Сделайте заправку.
Смешайте сметану, горчицу, немного соли и перца. Перемешайте и полейте салат. Подавайте охлаждённым.
Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
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