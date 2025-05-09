Совет от бабушек СССР: как сделать тесто пышным и мягким

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Мягкое, пышное тесто — мечта каждой хозяйки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

В советские времена не было кухонных комбайнов и хлебопечек, но выпечка у бабушек всегда удавалась на славу. В чём же секрет? Делимся простыми и действенными советами, проверенными поколениями.

Советы по приготовлению пышного теста

1. Просеивай муку

Это насыщает её кислородом — тесто станет легче и воздушнее.

2. Используй тёплую, но не горячую жидкость

Молоко или вода должны быть около 36-38°C — это идеальная температура для активации дрожжей.

3. Добавь щепотку сахара, даже в несладкое тесто

Сахар — "еда" для дрожжей, он ускоряет подъём.

4. Жир — в конце

Масло, маргарин или сало добавляй после замеса — так дрожжи лучше работают.

5. Не забивай тесто мукой

Мягкое, немного липкое тесто — залог удачной выпечки. Избыток муки делает его жёсткой.

6. Хорошо вымешивай

Не ленись — вымешивай не меньше 10 минут. Тесто должно быть гладким и эластичным.

7. Дай тесту подойти в тепле

Накрой полотенцем и оставь в укромном уголке на час-полтора, пока не увеличится вдвое.

8. Хочешь — сделай двойной подъём

После первого подъёма обомни тесто и дай ему подойти ещё раз — структура станет ещё нежнее.

Хорошее тесто требует немного времени, терпения и тепла — как и всё настоящее. Прислушайся к бабушкиным советам, и твоя выпечка будет радовать не хуже, чем в советской булочной!