Мягкое, пышное тесто — мечта каждой хозяйки.
В советские времена не было кухонных комбайнов и хлебопечек, но выпечка у бабушек всегда удавалась на славу. В чём же секрет? Делимся простыми и действенными советами, проверенными поколениями.
Советы по приготовлению пышного теста
1. Просеивай муку
Это насыщает её кислородом — тесто станет легче и воздушнее.
2. Используй тёплую, но не горячую жидкость
Молоко или вода должны быть около 36-38°C — это идеальная температура для активации дрожжей.
3. Добавь щепотку сахара, даже в несладкое тесто
Сахар — "еда" для дрожжей, он ускоряет подъём.
4. Жир — в конце
Масло, маргарин или сало добавляй после замеса — так дрожжи лучше работают.
5. Не забивай тесто мукой
Мягкое, немного липкое тесто — залог удачной выпечки. Избыток муки делает его жёсткой.
6. Хорошо вымешивай
Не ленись — вымешивай не меньше 10 минут. Тесто должно быть гладким и эластичным.
7. Дай тесту подойти в тепле
Накрой полотенцем и оставь в укромном уголке на час-полтора, пока не увеличится вдвое.
8. Хочешь — сделай двойной подъём
После первого подъёма обомни тесто и дай ему подойти ещё раз — структура станет ещё нежнее.
Хорошее тесто требует немного времени, терпения и тепла — как и всё настоящее. Прислушайся к бабушкиным советам, и твоя выпечка будет радовать не хуже, чем в советской булочной!
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.