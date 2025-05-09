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Совет от бабушек СССР: как сделать тесто пышным и мягким

1:47
Еда

Мягкое, пышное тесто — мечта каждой хозяйки.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

В советские времена не было кухонных комбайнов и хлебопечек, но выпечка у бабушек всегда удавалась на славу. В чём же секрет? Делимся простыми и действенными советами, проверенными поколениями.

Советы по приготовлению пышного теста

1. Просеивай муку
Это насыщает её кислородом — тесто станет легче и воздушнее.

2. Используй тёплую, но не горячую жидкость
Молоко или вода должны быть около 36-38°C — это идеальная температура для активации дрожжей.

3. Добавь щепотку сахара, даже в несладкое тесто
Сахар — "еда" для дрожжей, он ускоряет подъём.

4. Жир — в конце
Масло, маргарин или сало добавляй после замеса — так дрожжи лучше работают.

5. Не забивай тесто мукой
Мягкое, немного липкое тесто — залог удачной выпечки. Избыток муки делает его жёсткой.

6. Хорошо вымешивай
Не ленись — вымешивай не меньше 10 минут. Тесто должно быть гладким и эластичным.

7. Дай тесту подойти в тепле
Накрой полотенцем и оставь в укромном уголке на час-полтора, пока не увеличится вдвое.

8. Хочешь — сделай двойной подъём
После первого подъёма обомни тесто и дай ему подойти ещё раз — структура станет ещё нежнее.

Хорошее тесто требует немного времени, терпения и тепла — как и всё настоящее. Прислушайся к бабушкиным советам, и твоя выпечка будет радовать не хуже, чем в советской булочной!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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