Котлета по-киевски и кисель: культовая еда из советской столовой

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это больше, чем место приёма пищи. Это — особая культура.

Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котлета по-киевски

Жужжащий раздаточный зал, подносы с бортами, алюминиевые столовые приборы и характерный запах тушёной капусты. Но среди всего этого было то, ради чего даже стоило постоять в очереди: котлета по-киевски и кисель.

Котлета по-киевски: советская "роскошь"

Настоящая котлета по-киевски — редкий гость на столах трудящихся. Это блюдо чаще встречалось в ресторанах или в так называемых "улучшенных" столовых. Снаружи — хрустящая панировка, внутри — куриная грудка, фаршированная сливочным маслом с зеленью. При разрезании котлеты масло вытекало, создавая иллюзию изысканности. Для многих это было почти как поход в ресторан.

Часто в столовках предлагали упрощённый вариант: без масла внутри, или из переработанного куриного фарша — но имя оставалось: "по-киевски".

Кисель: десерт или напиток?

Вязкий, густой кисель из вишни, клюквы или яблока — символ завершения трапезы. Его наливали в гранёные стаканы или стеклянные креманки. Иногда он был настолько густым, что ложка стояла вертикально. Кисель варили из концентрата или сухих ягод, добавляя крахмал для нужной консистенции. Это был и десерт, и источник витаминов, и просто сладкий финал обеда.

Почему это культ?

Потому что еда была узнаваемой. В любом городе СССР ты знал, что такое котлета по-киевски и какой на вкус кисель. Эти блюда объединяли страну — с запада до востока. И сегодня многие с теплотой вспоминают этот простой, но такой родной вкус детства.