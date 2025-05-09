Советская столовая — это больше, чем место приёма пищи. Это — особая культура.
Жужжащий раздаточный зал, подносы с бортами, алюминиевые столовые приборы и характерный запах тушёной капусты. Но среди всего этого было то, ради чего даже стоило постоять в очереди: котлета по-киевски и кисель.
Котлета по-киевски: советская "роскошь"
Настоящая котлета по-киевски — редкий гость на столах трудящихся. Это блюдо чаще встречалось в ресторанах или в так называемых "улучшенных" столовых. Снаружи — хрустящая панировка, внутри — куриная грудка, фаршированная сливочным маслом с зеленью. При разрезании котлеты масло вытекало, создавая иллюзию изысканности. Для многих это было почти как поход в ресторан.
Часто в столовках предлагали упрощённый вариант: без масла внутри, или из переработанного куриного фарша — но имя оставалось: "по-киевски".
Кисель: десерт или напиток?
Вязкий, густой кисель из вишни, клюквы или яблока — символ завершения трапезы. Его наливали в гранёные стаканы или стеклянные креманки. Иногда он был настолько густым, что ложка стояла вертикально. Кисель варили из концентрата или сухих ягод, добавляя крахмал для нужной консистенции. Это был и десерт, и источник витаминов, и просто сладкий финал обеда.
Почему это культ?
Потому что еда была узнаваемой. В любом городе СССР ты знал, что такое котлета по-киевски и какой на вкус кисель. Эти блюда объединяли страну — с запада до востока. И сегодня многие с теплотой вспоминают этот простой, но такой родной вкус детства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.