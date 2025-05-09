Почему в СССР хлеб не плесневел, а черствел

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие, кто жил в СССР, помнят: если хлеб забыли на несколько дней, он становился твёрдым, как камень, но не покрывался плесенью, как это часто происходит с современным хлебом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хлеб

Почему так?

Причины

1. Минимум консервантов, максимум натуральности. Советский хлеб чаще всего делали по ГОСТу из муки, воды, соли и дрожжей — без стабилизаторов, ускорителей и "улучшителей вкуса".

2. Технология медленного брожения. Тесто часто ставилось на опаре или закваске, что обеспечивало естественное подавление роста плесени за счёт кислотной среды.

3. Отсутствие упаковки. Хлеб в СССР продавался без пластиковой упаковки — в бумажных пакетах или просто "голышом". Это снижало влажность и не создавалась благоприятная среда для плесени, но способствовало быстрому высыханию.

4. Более высокая кислотность. Особенно в ржаном и "бородинском" хлебе — кислая среда не нравится грибкам и бактериям.

5. Хлеб был "живым" продуктом. Его не пекли с расчётом на две недели хранения. Он быстро черствел — но и съедался быстрее.

Многие хозяйки специально сушили черствый хлеб, делали из него сухари, панировку или квас. Так что "не выбрасывать даже сухой хлеб" было не только традицией, но и практичной частью советского быта.