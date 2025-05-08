Маринад с пенкой и налёт: вот как понять, что шашлык есть нельзя

На майских праздниках большинство россиян любят выезжать на природу, жарить шашлыки, устраивать пикники, застолья. Зачастую блюда на мангале являются основными на праздничном столе. Эксперт рассказал, как понять что шашлык испортился, и есть его опасно.
Эти признаки говорят о том, что мясо уже нельзя есть:
Если шашлык испортился:
Не пробуйте его, даже маленький кусочек может вызвать отравление.
Выбросите это мясо. Термообработка не всегда убивает все токсины, образовавшиеся при разложении.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.