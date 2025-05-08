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Маринад с пенкой и налёт: вот как понять, что шашлык есть нельзя

1:31
Еда

На майских праздниках большинство россиян любят выезжать на природу, жарить шашлыки, устраивать пикники, застолья. Зачастую блюда на мангале являются основными на праздничном столе. Эксперт рассказал, как понять что шашлык испортился, и есть его опасно.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Эти признаки говорят о том, что мясо уже нельзя есть:

  1. Если мясо в маринаде всплывает, будто легкое, или в жидкости появляются пузырьки. Особенно это касается маринадов на основе уксуса, йогурта или других кисломолочных продуктов.
  2. Мясо должно быть плотным и упругим. Если оно стало мягким или наоборот — подозрительно плотным, с хрустящей пленкой, скорее всего, оно пропало.
  3. Промойте кусочек шашлыка под проточной водой. Если под маринадом ощущается склизкая, мыльная поверхность, значит мясо испортилось, пишет KP. RU.
  4. Если маринад стал грязно-коричневым, серым или начал пениться, то мясо нельзя есть.
  5. Мясо нельзя мариновать в алюминиевой посуде. А популярные молочнокислые маринады готовим только у костра, мариновать мясо в них ни в коем случае нельзя больше пяти часов.

Если шашлык испортился:

Не пробуйте его, даже маленький кусочек может вызвать отравление.

Выбросите это мясо. Термообработка не всегда убивает все токсины, образовавшиеся при разложении.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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