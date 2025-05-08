5 забытых сладостей из кафе 70–80-х

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Кафе в СССР были скромными, но душевными. Витрины с десертами манили детей и взрослых — не изобилием, а особым, "правильным" вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Многие сладости из тех лет давно исчезли с прилавков, но живут в памяти тех, кто застал советские 70-80-е.

1. Картошка

Кондитерское пирожное из крошек бисквита и сгущёнки, обвалянное в какао. Формой напоминало картофелину — отсюда и название. Продавалась в бумажной розетке, иногда украшалась кусочком крема. Сытная, плотная и удивительно вкусная (сегодня совсем не та).

2. Песочное кольцо с арахисом

Крупное, рассыпчатое кольцо с крошкой из обжаренного арахиса и сахарной глазурью. Лёгкая карамельная нота и аромат топлёного масла делали его популярным даже у взрослых. Часто лежало в витрине рядом с трубочками и эклерами.

3. Трубочка с кремом

Хрустящее, воздушное тесто, свернутое в спираль, с масляным или заварным кремом внутри. Крем часто был слегка подтаявшим — особенно летом. Ели аккуратно, чтобы не выдавить начинку. Очень популярна была трубочка с шоколадным кремом.

4. Ленинградское пирожное

Песочный корж с масляным кремом, глазурью и минимумом украшения. Один из символов советской кулинарии. Продавался в разрезанном виде — прямоугольниками, реже — в форме квадрата. Вкусно, сытно, строго по ГОСТу.

5. Суфле "Птичье молоко"

Деликатес по тем временам. Лёгкое воздушное суфле с тонким слоем шоколадной глазури. Пирожное считалось праздничным, его не всегда удавалось найти в обычной кафетерии — чаще в "фирменных" кондитерских.

Советские сладости из кафе не поражали изобилием, но брали качеством и стабильным вкусом. Их делали по строгим рецептам, без модных добавок, но с душой. Сегодня о них вспоминают с ностальгией — как о частичке детства, застывшего во времени.