5 забытых сладостей из кафе 70–80-х

Кафе в СССР были скромными, но душевными. Витрины с десертами манили детей и взрослых — не изобилием, а особым, "правильным" вкусом.
Многие сладости из тех лет давно исчезли с прилавков, но живут в памяти тех, кто застал советские 70-80-е.
1. Картошка
Кондитерское пирожное из крошек бисквита и сгущёнки, обвалянное в какао. Формой напоминало картофелину — отсюда и название. Продавалась в бумажной розетке, иногда украшалась кусочком крема. Сытная, плотная и удивительно вкусная (сегодня совсем не та).
2. Песочное кольцо с арахисом
Крупное, рассыпчатое кольцо с крошкой из обжаренного арахиса и сахарной глазурью. Лёгкая карамельная нота и аромат топлёного масла делали его популярным даже у взрослых. Часто лежало в витрине рядом с трубочками и эклерами.
3. Трубочка с кремом
Хрустящее, воздушное тесто, свернутое в спираль, с масляным или заварным кремом внутри. Крем часто был слегка подтаявшим — особенно летом. Ели аккуратно, чтобы не выдавить начинку. Очень популярна была трубочка с шоколадным кремом.
4. Ленинградское пирожное
Песочный корж с масляным кремом, глазурью и минимумом украшения. Один из символов советской кулинарии. Продавался в разрезанном виде — прямоугольниками, реже — в форме квадрата. Вкусно, сытно, строго по ГОСТу.
5. Суфле "Птичье молоко"
Деликатес по тем временам. Лёгкое воздушное суфле с тонким слоем шоколадной глазури. Пирожное считалось праздничным, его не всегда удавалось найти в обычной кафетерии — чаще в "фирменных" кондитерских.
Советские сладости из кафе не поражали изобилием, но брали качеством и стабильным вкусом. Их делали по строгим рецептам, без модных добавок, но с душой. Сегодня о них вспоминают с ностальгией — как о частичке детства, застывшего во времени.
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