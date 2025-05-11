Пирог, от которого тает не только сыр, но и ваше сопротивление

Этот пирог — настоящее откровение для тех, кто недооценивал лук. В нём всё сошлось: нежная песочная основа, сладковатый карамелизованный лук и щедрая сырная начинка с тягучей, тёплой начинкой. Сложно сказать, кто здесь главный — лук или сыр. Одно ясно: равнодушных не будет.
Песочное тесто (замороженное) — 300 г
Лук салатный (сладкий) — 1 шт.
Лук-шалот — 2 шт.
Лук-порей — 1 шт.
Сливочный сыр — 90 г
Твёрдый швейцарский сыр (тёртый) — стакан
Твёрдый острый сыр (тёртый) — стакан
Яйца С0 — 3 шт.
Сливки 33% — ⅔ стакана
Сливочное масло — 40 г
Сахар — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Молотый мускатный орех — половина ч. л.
Молотый чёрный перец — половина ч. л.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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