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Пирог, от которого тает не только сыр, но и ваше сопротивление

Еда

Этот пирог — настоящее откровение для тех, кто недооценивал лук. В нём всё сошлось: нежная песочная основа, сладковатый карамелизованный лук и щедрая сырная начинка с тягучей, тёплой начинкой. Сложно сказать, кто здесь главный — лук или сыр. Одно ясно: равнодушных не будет.

Луковый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луковый пирог

Ингредиенты

  • Песочное тесто (замороженное) — 300 г

  • Лук салатный (сладкий) — 1 шт.

  • Лук-шалот — 2 шт.

  • Лук-порей — 1 шт.

  • Сливочный сыр — 90 г

  • Твёрдый швейцарский сыр (тёртый) — стакан

  • Твёрдый острый сыр (тёртый) — стакан

  • Яйца С0 — 3 шт.

  • Сливки 33% — ⅔ стакана

  • Сливочное масло — 40 г

  • Сахар — 1 ч. л.

  • Соль — щепотка

  • Молотый мускатный орех — половина ч. л.

  • Молотый чёрный перец — половина ч. л.

Как приготовить

  1. Если тесто из морозилки, достаньте заранее, чтобы разморозилось. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. На сковороде растопите масло. Добавьте нарезанный полукольцами салатный лук, тонко нарезанные шалот и порей. Посыпьте сахаром, солью, перцем и мускатным орехом. Обжаривайте всё на среднем огне до мягкости — примерно 8 минут.
  3. Уменьшите огонь и вмешайте сливочный сыр. Когда он расплавится — добавьте тёртые твёрдые сыры. Хорошо всё перемешайте.
  4. Отдельно взбейте яйца со сливками. Постепенно влейте эту смесь в сковороду, хорошо перемешайте и снимите с огня.
  5. Раскатайте тесто в круг диаметром примерно 35 см. Аккуратно переложите его в форму (22 см в диаметре), сформируйте бортики.
  6. Вылейте начинку в подготовленную основу и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около 40 минут — до золотистого верха и ароматов, от которых домашние сбегутся на кухню.
  7. Готовый пирог остудите 10-15 минут на решётке. Нарежьте и подавайте — тёплым, но не обжигающим. Отлично сочетается со свежим салатом или бокалом белого вина.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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