Пирог, от которого тает не только сыр, но и ваше сопротивление

Этот пирог — настоящее откровение для тех, кто недооценивал лук. В нём всё сошлось: нежная песочная основа, сладковатый карамелизованный лук и щедрая сырная начинка с тягучей, тёплой начинкой. Сложно сказать, кто здесь главный — лук или сыр. Одно ясно: равнодушных не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луковый пирог

Ингредиенты

Песочное тесто (замороженное) — 300 г

Лук салатный (сладкий) — 1 шт.

Лук-шалот — 2 шт.

Лук-порей — 1 шт.

Сливочный сыр — 90 г

Твёрдый швейцарский сыр (тёртый) — стакан

Твёрдый острый сыр (тёртый) — стакан

Яйца С0 — 3 шт.

Сливки 33% — ⅔ стакана

Сливочное масло — 40 г

Сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Молотый мускатный орех — половина ч. л.

Молотый чёрный перец — половина ч. л.

Как приготовить

Если тесто из морозилки, достаньте заранее, чтобы разморозилось. Разогрейте духовку до 180 °C. На сковороде растопите масло. Добавьте нарезанный полукольцами салатный лук, тонко нарезанные шалот и порей. Посыпьте сахаром, солью, перцем и мускатным орехом. Обжаривайте всё на среднем огне до мягкости — примерно 8 минут. Уменьшите огонь и вмешайте сливочный сыр. Когда он расплавится — добавьте тёртые твёрдые сыры. Хорошо всё перемешайте. Отдельно взбейте яйца со сливками. Постепенно влейте эту смесь в сковороду, хорошо перемешайте и снимите с огня. Раскатайте тесто в круг диаметром примерно 35 см. Аккуратно переложите его в форму (22 см в диаметре), сформируйте бортики. Вылейте начинку в подготовленную основу и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около 40 минут — до золотистого верха и ароматов, от которых домашние сбегутся на кухню. Готовый пирог остудите 10-15 минут на решётке. Нарежьте и подавайте — тёплым, но не обжигающим. Отлично сочетается со свежим салатом или бокалом белого вина.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

