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Этот крамбл с орехами и мёдом пахнет так, что соседи выйдут в подъезд

2:14
Еда

Этот крамбл — не просто пирог, а уютный, ароматный момент счастья в хрустящей крошке. Мед, орехи и тонкие дольки запечённых фруктов создают вкус, который невозможно забыть. Подавайте с шариком ванильного мороженого — и ваш вечер точно удался.

пирог с грушей
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пирог с грушей

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Груши (твёрдые) — 300 г

  • Яблоки (твёрдые) — 300 г

  • Орехи грецкие (жареные) — 100 г

  • Мёд — 60 г

  • Масло сливочное — 150 г

  • Мука — 240 г

  • Сахар — 150 г

  • Соль — четверть ч. ложки

Как готовить

  1. Достаньте сливочное масло заранее и уберите в морозилку на 30 минут — так с ним проще будет работать. Подготовьте фрукты, орехи и форму диаметром 26 см.
  2. Натрите хорошо охлаждённое масло на мелкой тёрке. Смешайте с сахаром, солью и мукой. Быстро перетрите руками до состояния влажной крошки — масло не должно растаять. Отложите примерно 4 столовые ложки смеси в морозилку — это будет верхняя посыпка.
  3. Оставшуюся крошку высыпьте в форму и прижмите ко дну и стенкам, формируя бортики (примерно 2 см). Уберите форму в холодильник. Тем временем включите духовку — разогревайте до 200°C.
  4. Груши и яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками (2-3 мм). Орехи крупно порубите ножом.
  5. На охлаждённую основу выложите половину орехов. Сверху — веером, чередуя, выложите ломтики груш и яблок. Посыпьте оставшимися орехами и полейте мёдом.
  6. Достаньте замороженную крошку и щедро посыпьте фрукты сверху.
  7. Выпекайте крамбл 30 минут (иногда чуть дольше) до золотистой, румяной корочки. Главное — ориентируйтесь на цвет: он должен быть аппетитно тёплым и хрустящим.
  8. Готовый крамбл подавайте тёплым. Он прекрасно сочетается с пломбиром или густыми сливками.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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