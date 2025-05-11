Этот крамбл с орехами и мёдом пахнет так, что соседи выйдут в подъезд

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот крамбл — не просто пирог, а уютный, ароматный момент счастья в хрустящей крошке. Мед, орехи и тонкие дольки запечённых фруктов создают вкус, который невозможно забыть. Подавайте с шариком ванильного мороженого — и ваш вечер точно удался.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain пирог с грушей

Ингредиенты (на 8 порций)

Груши (твёрдые) — 300 г

Яблоки (твёрдые) — 300 г

Орехи грецкие (жареные) — 100 г

Мёд — 60 г

Масло сливочное — 150 г

Мука — 240 г

Сахар — 150 г

Соль — четверть ч. ложки

Как готовить

Достаньте сливочное масло заранее и уберите в морозилку на 30 минут — так с ним проще будет работать. Подготовьте фрукты, орехи и форму диаметром 26 см. Натрите хорошо охлаждённое масло на мелкой тёрке. Смешайте с сахаром, солью и мукой. Быстро перетрите руками до состояния влажной крошки — масло не должно растаять. Отложите примерно 4 столовые ложки смеси в морозилку — это будет верхняя посыпка. Оставшуюся крошку высыпьте в форму и прижмите ко дну и стенкам, формируя бортики (примерно 2 см). Уберите форму в холодильник. Тем временем включите духовку — разогревайте до 200°C. Груши и яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками (2-3 мм). Орехи крупно порубите ножом. На охлаждённую основу выложите половину орехов. Сверху — веером, чередуя, выложите ломтики груш и яблок. Посыпьте оставшимися орехами и полейте мёдом. Достаньте замороженную крошку и щедро посыпьте фрукты сверху. Выпекайте крамбл 30 минут (иногда чуть дольше) до золотистой, румяной корочки. Главное — ориентируйтесь на цвет: он должен быть аппетитно тёплым и хрустящим. Готовый крамбл подавайте тёплым. Он прекрасно сочетается с пломбиром или густыми сливками.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

