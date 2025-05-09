Вкуснее, чем гриль: курица на соли получилась неожиданно праздничной

Хрустящая корочка, сочное мясо и никакой возни — вот за что любят курицу на соли. Это одно из тех блюд, где главную работу делает не повар, а духовка и килограмм обычной крупной соли. Даже специи можно не добавлять — курица получится ароматной сама по себе, благодаря соляным парам и правильному запеканию.
курица — 1 шт.
соль — 1 кг
(по желанию) чеснок — 2 зубчика, розмарин — 1 веточка,
перец, кориандр, паприка — по 0,5 ч. л., масло — 2 ч. л.
1. Подготовьте тушку
Курицу тщательно промойте и обсушите. Удалите внутренности, обрежьте лишнюю кожу и копчиковую железу. Перья уберите пинцетом.
2. Займитесь приправами
Смешайте чеснок, специи и масло. Этой смесью натрите курицу изнутри. Вложите в полость веточку розмарина. Ножки свяжите.
3. Подготовьте основу
Застелите форму бумагой, насыпьте соль — не менее 1 см слоем. Уложите курицу спинкой вниз прямо на соль.
4. Запекайте
Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. На тушку весом 1,5 кг уйдёт примерно 1,5 часа. Ориентируйтесь на 1 час на каждый килограмм.
5. Проверка и отдых
Проткните ножом — сок должен быть прозрачным. Если всё готово, доставайте и дайте постоять 20 минут. Это важно: соки распределятся, и мясо останется нежным.
6. Подача
Осторожно перенесите курицу на блюдо. Не поднимайте за крылья или ножки — они легко отрываются. Подавайте целиком: красиво и эффектно.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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