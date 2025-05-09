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Вкуснее, чем гриль: курица на соли получилась неожиданно праздничной

2:00
Еда

Хрустящая корочка, сочное мясо и никакой возни — вот за что любят курицу на соли. Это одно из тех блюд, где главную работу делает не повар, а духовка и килограмм обычной крупной соли. Даже специи можно не добавлять — курица получится ароматной сама по себе, благодаря соляным парам и правильному запеканию.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Что понадобится:

  • курица — 1 шт.

  • соль — 1 кг

  • (по желанию) чеснок — 2 зубчика, розмарин — 1 веточка,
    перец, кориандр, паприка — по 0,5 ч. л., масло — 2 ч. л.

Как готовить:

1. Подготовьте тушку
Курицу тщательно промойте и обсушите. Удалите внутренности, обрежьте лишнюю кожу и копчиковую железу. Перья уберите пинцетом.

2. Займитесь приправами
Смешайте чеснок, специи и масло. Этой смесью натрите курицу изнутри. Вложите в полость веточку розмарина. Ножки свяжите.

3. Подготовьте основу
Застелите форму бумагой, насыпьте соль — не менее 1 см слоем. Уложите курицу спинкой вниз прямо на соль.

4. Запекайте
Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. На тушку весом 1,5 кг уйдёт примерно 1,5 часа. Ориентируйтесь на 1 час на каждый килограмм.

5. Проверка и отдых
Проткните ножом — сок должен быть прозрачным. Если всё готово, доставайте и дайте постоять 20 минут. Это важно: соки распределятся, и мясо останется нежным.

6. Подача
Осторожно перенесите курицу на блюдо. Не поднимайте за крылья или ножки — они легко отрываются. Подавайте целиком: красиво и эффектно.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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