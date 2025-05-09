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Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы

Еда

Из варёной курицы можно приготовить не только суп. Эта запеканка — отличный способ использовать мясо с бульона и превратить остатки в полноценный ужин. Сливочный соус, пряности, золотистый верх и сочные томаты делают блюдо особенно домашним. А главное — доступно, вкусно и не требует суеты.

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Что понадобится:

  • Варёная курица (~1 кг)

  • Лук-порей (белая часть) — 2 шт.

  • Помидоры — 4 шт.

  • Петрушка — 3 веточки

  • Сливочное масло — 50 г

  • Мука — 2,5 ст. л.

  • Сметана 20% — 150 г

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Цедра 1 лимона

  • Панировочные сухари — 1 ст. л.

  • Твёрдый сыр — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Курицу разбираем, зелень рубим
Снимите мясо с костей и порежьте кусочками. Петрушку измельчите, отложите.

2. Готовим основу — соус
Лук-порей разрежьте вдоль, промойте и нарежьте полукольцами. Обжарьте в сливочном масле до мягкости. Всыпьте муку, перемешайте и обжарьте ещё 2 минуты. Добавьте сметану, прованские травы, лимонную цедру, петрушку, соль и перец. Доведите до кипения.

3. Курицу в соус — и в форму
Смешайте мясо с соусом, выложите всё в форму для запекания.

4. Томаты сверху
Нарежьте помидоры кружочками и уложите на курицу с соусом.

5. Хрустящая корочка
Сухари смешайте с сыром и посыпьте помидоры. Запекайте 40 минут при 180 °C.

Подавайте горячей, с куском свежего хлеба или лёгким салатом. Получается очень по-домашнему: просто, сытно и уютно.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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