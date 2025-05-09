Готовим эту запеканку, когда нет времени и не хочется тратить силы

Из варёной курицы можно приготовить не только суп. Эта запеканка — отличный способ использовать мясо с бульона и превратить остатки в полноценный ужин. Сливочный соус, пряности, золотистый верх и сочные томаты делают блюдо особенно домашним. А главное — доступно, вкусно и не требует суеты.
Варёная курица (~1 кг)
Лук-порей (белая часть) — 2 шт.
Помидоры — 4 шт.
Петрушка — 3 веточки
Сливочное масло — 50 г
Мука — 2,5 ст. л.
Сметана 20% — 150 г
Прованские травы — 1 ч. л.
Цедра 1 лимона
Панировочные сухари — 1 ст. л.
Твёрдый сыр — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Курицу разбираем, зелень рубим
Снимите мясо с костей и порежьте кусочками. Петрушку измельчите, отложите.
2. Готовим основу — соус
Лук-порей разрежьте вдоль, промойте и нарежьте полукольцами. Обжарьте в сливочном масле до мягкости. Всыпьте муку, перемешайте и обжарьте ещё 2 минуты. Добавьте сметану, прованские травы, лимонную цедру, петрушку, соль и перец. Доведите до кипения.
3. Курицу в соус — и в форму
Смешайте мясо с соусом, выложите всё в форму для запекания.
4. Томаты сверху
Нарежьте помидоры кружочками и уложите на курицу с соусом.
5. Хрустящая корочка
Сухари смешайте с сыром и посыпьте помидоры. Запекайте 40 минут при 180 °C.
Подавайте горячей, с куском свежего хлеба или лёгким салатом. Получается очень по-домашнему: просто, сытно и уютно.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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