Рыбка, картофель и немного сливок: запеканка, ради которой все бегут к столу

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сытно, красиво, с ароматом сливок, имбиря и золотистой корочки — рыбная запеканка, которую хочется подать не только на обед, но и к праздничному столу. Здесь всё: две рыбы — красная и белая, слоёная подушка из картофеля и порея, нежный чесночно-сливочный соус и крышка из домашнего теста. Блюдо несложное, но эффектное — как раз для заботливых хозяек, которые любят радовать и глаз, и желудок.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель с сыром

Что потребуется

Начинка:

Филе жирной белой рыбы (палтус, зубатка) — 500 г

Филе красной рыбы (горбуша, форель) — 500 г

Картофель — 1 кг

Лук-порей (только белая часть) — 2 стебля

Чеснок — 6-7 зубчиков

Корень имбиря — 2 см

Сливки 20% — 500 мл

Соль, перец — по вкусу

Желток для смазывания

Тесто:

Мука — 220 г

Масло растительное — 80 мл

Соль — 1 ч. л.

Тёплая вода — 80 мл

Как готовить

1. Тесто без заморочек

Смешайте муку и соль, влейте масло и воду, перемешайте вилкой до комка. Вымешайте руками 5 минут, дайте отдохнуть под миской 10 минут и снова вымесите.

2. Подготовка ингредиентов

Очистите картофель и нарежьте кружочками. Порей — кольцами. Рыбу — пластами по 1 см. Чеснок и имбирь измельчите. Смешайте их со сливками и перцем.

3. Сборка запеканки

Форму смажьте маслом. Укладывайте слоями: картофель — белая рыба — порей — картофель — красная рыба — порей — снова картофель. Каждый слой слегка солите и поливайте сливками.

4. Под крышку

Раскатайте тесто, накройте форму, закрепите по краям, в центре сделайте отверстие. Смажьте желтком. Выпекайте при 180 °C примерно 40 минут до золотистой корочк

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

