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Рыбка, картофель и немного сливок: запеканка, ради которой все бегут к столу

2:04
Еда

Сытно, красиво, с ароматом сливок, имбиря и золотистой корочки — рыбная запеканка, которую хочется подать не только на обед, но и к праздничному столу. Здесь всё: две рыбы — красная и белая, слоёная подушка из картофеля и порея, нежный чесночно-сливочный соус и крышка из домашнего теста. Блюдо несложное, но эффектное — как раз для заботливых хозяек, которые любят радовать и глаз, и желудок.

Запечённый картофель с сыром
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель с сыром

Что потребуется

Начинка:

  • Филе жирной белой рыбы (палтус, зубатка) — 500 г

  • Филе красной рыбы (горбуша, форель) — 500 г

  • Картофель — 1 кг

  • Лук-порей (только белая часть) — 2 стебля

  • Чеснок — 6-7 зубчиков

  • Корень имбиря — 2 см

  • Сливки 20% — 500 мл

  • Соль, перец — по вкусу

  • Желток для смазывания

Тесто:

  • Мука — 220 г

  • Масло растительное — 80 мл

  • Соль — 1 ч. л.

  • Тёплая вода — 80 мл

Как готовить

1. Тесто без заморочек
Смешайте муку и соль, влейте масло и воду, перемешайте вилкой до комка. Вымешайте руками 5 минут, дайте отдохнуть под миской 10 минут и снова вымесите.

2. Подготовка ингредиентов
Очистите картофель и нарежьте кружочками. Порей — кольцами. Рыбу — пластами по 1 см. Чеснок и имбирь измельчите. Смешайте их со сливками и перцем.

3. Сборка запеканки
Форму смажьте маслом. Укладывайте слоями: картофель — белая рыба — порей — картофель — красная рыба — порей — снова картофель. Каждый слой слегка солите и поливайте сливками.

4. Под крышку
Раскатайте тесто, накройте форму, закрепите по краям, в центре сделайте отверстие. Смажьте желтком. Выпекайте при 180 °C примерно 40 минут до золотистой корочк

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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