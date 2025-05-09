Рыбка, картофель и немного сливок: запеканка, ради которой все бегут к столу

Сытно, красиво, с ароматом сливок, имбиря и золотистой корочки — рыбная запеканка, которую хочется подать не только на обед, но и к праздничному столу. Здесь всё: две рыбы — красная и белая, слоёная подушка из картофеля и порея, нежный чесночно-сливочный соус и крышка из домашнего теста. Блюдо несложное, но эффектное — как раз для заботливых хозяек, которые любят радовать и глаз, и желудок.
Начинка:
Филе жирной белой рыбы (палтус, зубатка) — 500 г
Филе красной рыбы (горбуша, форель) — 500 г
Картофель — 1 кг
Лук-порей (только белая часть) — 2 стебля
Чеснок — 6-7 зубчиков
Корень имбиря — 2 см
Сливки 20% — 500 мл
Соль, перец — по вкусу
Желток для смазывания
Тесто:
Мука — 220 г
Масло растительное — 80 мл
Соль — 1 ч. л.
Тёплая вода — 80 мл
1. Тесто без заморочек
Смешайте муку и соль, влейте масло и воду, перемешайте вилкой до комка. Вымешайте руками 5 минут, дайте отдохнуть под миской 10 минут и снова вымесите.
2. Подготовка ингредиентов
Очистите картофель и нарежьте кружочками. Порей — кольцами. Рыбу — пластами по 1 см. Чеснок и имбирь измельчите. Смешайте их со сливками и перцем.
3. Сборка запеканки
Форму смажьте маслом. Укладывайте слоями: картофель — белая рыба — порей — картофель — красная рыба — порей — снова картофель. Каждый слой слегка солите и поливайте сливками.
4. Под крышку
Раскатайте тесто, накройте форму, закрепите по краям, в центре сделайте отверстие. Смажьте желтком. Выпекайте при 180 °C примерно 40 минут до золотистой корочк
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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