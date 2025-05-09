Привычный крабовый салат сыграл по-новому — всё дело в одном исключении

Кукуруза в крабовом салате? Да кто сказал, что она обязательна? Вот вам альтернатива — яркий, сочный, сытный и при этом лёгкий крабовый салат без намёка на жёлтые зёрна. Идеально подойдёт для тех, кто хочет разнообразить привычное меню или просто не любит кукурузу. Здесь всё на балансе: хруст, сливочность, свежесть и мягкая пикантность от лимонного лука.
Крабовые палочки — 100 г
Яйца — 3 шт.
Рис длиннозерный — 50 г
Огурец — 80 г
Сладкий перец (красный) — 80 г
Лук репчатый — 80 г
Лимон — 0,5 шт.
Сыр твёрдый — 70 г
Петрушка — 2 веточки
Майонез — 100 г
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовка
Отварите яйца вкрутую — 10 минут с момента закипания. Обдайте холодной водой, чтобы легче чистились. Параллельно промойте рис до прозрачности воды, залейте 120 мл воды и варите: 7 минут на сильном, 7 на слабом огне. Остудите.
2. Нарезка и маринование
Лук мелко нарежьте, сбрызните лимонным соком и перемешайте.
Огурец и перец нарежьте мелким кубиком.
Крабовые палочки очистите от упаковки и нарежьте кружочками.
Яйца очистите и измельчите.
3. Сборка салата
В большой миске соедините крабовые палочки, рис, яйца, маринованный лук, огурец и перец.
Добавьте мелко нарубленную петрушку и тёртый сыр.
Заправьте майонезом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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