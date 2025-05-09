Привычный крабовый салат сыграл по-новому — всё дело в одном исключении

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукуруза в крабовом салате? Да кто сказал, что она обязательна? Вот вам альтернатива — яркий, сочный, сытный и при этом лёгкий крабовый салат без намёка на жёлтые зёрна. Идеально подойдёт для тех, кто хочет разнообразить привычное меню или просто не любит кукурузу. Здесь всё на балансе: хруст, сливочность, свежесть и мягкая пикантность от лимонного лука.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Ингредиенты (на 4 порции)

Крабовые палочки — 100 г

Яйца — 3 шт.

Рис длиннозерный — 50 г

Огурец — 80 г

Сладкий перец (красный) — 80 г

Лук репчатый — 80 г

Лимон — 0,5 шт.

Сыр твёрдый — 70 г

Петрушка — 2 веточки

Майонез — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

1. Подготовка

Отварите яйца вкрутую — 10 минут с момента закипания. Обдайте холодной водой, чтобы легче чистились. Параллельно промойте рис до прозрачности воды, залейте 120 мл воды и варите: 7 минут на сильном, 7 на слабом огне. Остудите.

2. Нарезка и маринование

Лук мелко нарежьте, сбрызните лимонным соком и перемешайте.

Огурец и перец нарежьте мелким кубиком.

Крабовые палочки очистите от упаковки и нарежьте кружочками.

Яйца очистите и измельчите.

3. Сборка салата

В большой миске соедините крабовые палочки, рис, яйца, маринованный лук, огурец и перец.

Добавьте мелко нарубленную петрушку и тёртый сыр.

Заправьте майонезом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

