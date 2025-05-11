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Муж думал, что не любит печень — пока не попробовал этот рулет

2:09
Еда

Этот рецепт — настоящая находка, если хочется чего-то оригинального и вкусного. Блинчики из куриной печени получаются нежными, насыщенными, с лёгкой пикантной ноткой. А начинка из моркови и плавленого сыра добавляет сочности и приятного контраста. Подайте эти рулетики на закуску — и не удивляйтесь, если исчезнут быстрее, чем вы успеете подать основное блюдо.

Субпродукты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Субпродукты

Что понадобится (на 8 порций)

  • Куриная печень — 700 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Молоко — 200 мл

  • Мука — 60 г (примерно полстакана)

  • Растительное масло — 30 г

  • Морковь — 300-400 г

  • Плавленый сыр — 250 г

  • Чеснок — 2-3 зубчика

  • Майонез — 50-70 г

  • Листья салата — 7-8 шт.

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить

  1. Промойте печень, удалите плёнки и прожилки. Морковь и чеснок очистите. Плавленый сыр натрите заранее, если он твёрдый.
  2. Измельчите печень в блендере или мясорубке. Добавьте яйца и молоко, снова взбейте до однородности. Всыпьте муку, соль, перец — и ещё раз тщательно пробейте до гладкости.
  3. Разогрейте сковороду с маслом. Вылейте половник теста, равномерно распределите. Обжаривайте блин с двух сторон по 2 минуты. Повторяйте, пока тесто не закончится — должно получиться около 7 блинчиков.
  4. Морковь натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте морковь, сыр, чеснок, майонез, добавьте щепотку соли и перца. Всё тщательно перемешайте.
  5. На каждый остывший блин выложите пару ложек начинки, сверху — лист салата. Сверните в плотный рулет. Повторите с остальными. Получившиеся рулеты нарежьте кусочками и выложите на блюдо.

Готово! Это не просто закуска — это разговор за столом.

Уточнения

Муж (супру́г) — мужчина вообще, женатый мужчина, свободный мужчина (то есть не раб, а даже знатный — социальное старшинство), взрослый, полноправный человек (в отличие от мальчика, парня — «возрастное» старшинство), деятель на каком-нибудь общественном поприще.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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