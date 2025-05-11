Муж думал, что не любит печень — пока не попробовал этот рулет

Этот рецепт — настоящая находка, если хочется чего-то оригинального и вкусного. Блинчики из куриной печени получаются нежными, насыщенными, с лёгкой пикантной ноткой. А начинка из моркови и плавленого сыра добавляет сочности и приятного контраста. Подайте эти рулетики на закуску — и не удивляйтесь, если исчезнут быстрее, чем вы успеете подать основное блюдо.
Куриная печень — 700 г
Яйца — 2 шт.
Молоко — 200 мл
Мука — 60 г (примерно полстакана)
Растительное масло — 30 г
Морковь — 300-400 г
Плавленый сыр — 250 г
Чеснок — 2-3 зубчика
Майонез — 50-70 г
Листья салата — 7-8 шт.
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Готово! Это не просто закуска — это разговор за столом.
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