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Просто, дёшево и на ура: рыбка в кляре, от которой не остаётся и крошки

2:18
Еда

Это блюдо может легко затмить ресторанную закуску, а готовится из доступных продуктов. Весь секрет — в луковом кляре: он делает рыбу пикантной, ароматной и при этом маскирует сам лук, так что даже дети едят с удовольствием. Идеально для будничного ужина, да и на фуршете не стыдно подать.

Рыба в кляре
Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыба в кляре

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Рыбное филе — 500 г

  • Лук репчатый — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сметана (20%) — 2 ст. л.

  • Дижонская горчица — 1 ч. л.

  • Мука — 2 ст. л. (плюс немного при необходимости)

  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

  • Масло растительное — около 100 мл для жарки

Как приготовить

1. Подготовьте рыбу
Разморозьте филе, снимите кожу (если есть), проверьте на наличие костей — удалите пинцетом. Промокните бумажными полотенцами, нарежьте на кусочки — примерно по 2 укуса. Сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите. Отставьте.

2. Сделайте луковый кляр
Очистите и крупно нарежьте лук, пробейте его в блендере до состояния кашицы.
Добавьте яйцо, сметану, горчицу, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте.
Всыпьте муку и доведите массу до консистенции густой сметаны. Если жидко — добавьте муки ещё немного.

3. Замаринуйте рыбу в кляре
Выложите рыбу в кляр, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся массой.
Накройте плёнкой и поставьте в холодильник на 20 минут — заодно и маринад, и пропитка.

4. Обжаривайте до золотистой корочки
Разогрейте масло в сковороде — его должно быть достаточно, чтобы кляр жарился, а не плавал в собственном соку.
Выкладывайте кусочки и обжаривайте с двух сторон до румяности.

5. Подача
Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячей с гарниром или любимым соусом. Но и в холодном виде — пальчики оближешь.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками».

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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