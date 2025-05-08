Просто, дёшево и на ура: рыбка в кляре, от которой не остаётся и крошки

Это блюдо может легко затмить ресторанную закуску, а готовится из доступных продуктов. Весь секрет — в луковом кляре: он делает рыбу пикантной, ароматной и при этом маскирует сам лук, так что даже дети едят с удовольствием. Идеально для будничного ужина, да и на фуршете не стыдно подать.
Рыбное филе — 500 г
Лук репчатый — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Сметана (20%) — 2 ст. л.
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Мука — 2 ст. л. (плюс немного при необходимости)
Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Лимонный сок — 1 ч. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Масло растительное — около 100 мл для жарки
1. Подготовьте рыбу
Разморозьте филе, снимите кожу (если есть), проверьте на наличие костей — удалите пинцетом. Промокните бумажными полотенцами, нарежьте на кусочки — примерно по 2 укуса. Сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите. Отставьте.
2. Сделайте луковый кляр
Очистите и крупно нарежьте лук, пробейте его в блендере до состояния кашицы.
Добавьте яйцо, сметану, горчицу, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте.
Всыпьте муку и доведите массу до консистенции густой сметаны. Если жидко — добавьте муки ещё немного.
3. Замаринуйте рыбу в кляре
Выложите рыбу в кляр, хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся массой.
Накройте плёнкой и поставьте в холодильник на 20 минут — заодно и маринад, и пропитка.
4. Обжаривайте до золотистой корочки
Разогрейте масло в сковороде — его должно быть достаточно, чтобы кляр жарился, а не плавал в собственном соку.
Выкладывайте кусочки и обжаривайте с двух сторон до румяности.
5. Подача
Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячей с гарниром или любимым соусом. Но и в холодном виде — пальчики оближешь.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками».
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