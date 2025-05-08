Пирожки, как в детстве у бабушки: аромат стоит на весь дом

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то по-домашнему уютного и сытного, на помощь приходят эти пирожки. Хрустящая корочка, мягкое творожное тесто и нежная начинка из риса, яиц и зелёного лука. Готовить можно поэтапно — например, рис и яйца сварить заранее, а тесто замесить вечером. Или использовать готовое, если хочется упростить жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

Творог — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Сливочное масло — 125 г

Мука — 2 стакана

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Яйцо для смазывания — 1 шт.

Растительное масло (для противня)

Для начинки:

Рис — 1 стакан

Яйца — 4 шт.

Зелёный лук — большой пучок

Сливочное масло — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить

1. Готовим начинку

Вскипятите 2 стакана воды, добавьте 0,5 ч. л. соли и растительное масло.

Всыпьте рис, варите 5 минут на сильном огне, затем убавьте до минимума и томите под крышкой до готовности. Остудите.

Яйца сварите вкрутую, очистите, порубите.

Зелёный лук нарежьте, смешайте с рисом и яйцами. Добавьте сливочное масло, посолите, перемешайте.

2. Замешиваем тесто

Смешайте творог, яйца и сахар.

Добавьте размягчённое масло, перемешайте до однородности.

Просейте муку с разрыхлителем и солью. Подмешивайте к творожной массе частями, пока не получите мягкое, эластичное тесто.

3. Формируем пирожки

Разделите тесто на 10-12 частей, раскатайте в лепёшки.

В центр каждой положите по 1,5-2 ст. л. начинки.

Защипните края, делая "жгутик".

4. Выпекаем

Противень смажьте маслом, выложите пирожки.

Смажьте их яйцом.

Выпекайте 35 минут при 180 °C до румяной корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).

