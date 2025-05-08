Пирожки, как в детстве у бабушки: аромат стоит на весь дом

Когда хочется чего-то по-домашнему уютного и сытного, на помощь приходят эти пирожки. Хрустящая корочка, мягкое творожное тесто и нежная начинка из риса, яиц и зелёного лука. Готовить можно поэтапно — например, рис и яйца сварить заранее, а тесто замесить вечером. Или использовать готовое, если хочется упростить жизнь.
Для теста:
Творог — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Сливочное масло — 125 г
Мука — 2 стакана
Разрыхлитель — 1 ст. л.
Соль — щепотка
Яйцо для смазывания — 1 шт.
Растительное масло (для противня)
Для начинки:
Рис — 1 стакан
Яйца — 4 шт.
Зелёный лук — большой пучок
Сливочное масло — 1 ст. л.
Растительное масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
1. Готовим начинку
Вскипятите 2 стакана воды, добавьте 0,5 ч. л. соли и растительное масло.
Всыпьте рис, варите 5 минут на сильном огне, затем убавьте до минимума и томите под крышкой до готовности. Остудите.
Яйца сварите вкрутую, очистите, порубите.
Зелёный лук нарежьте, смешайте с рисом и яйцами. Добавьте сливочное масло, посолите, перемешайте.
2. Замешиваем тесто
Смешайте творог, яйца и сахар.
Добавьте размягчённое масло, перемешайте до однородности.
Просейте муку с разрыхлителем и солью. Подмешивайте к творожной массе частями, пока не получите мягкое, эластичное тесто.
3. Формируем пирожки
Разделите тесто на 10-12 частей, раскатайте в лепёшки.
В центр каждой положите по 1,5-2 ст. л. начинки.
Защипните края, делая "жгутик".
4. Выпекаем
Противень смажьте маслом, выложите пирожки.
Смажьте их яйцом.
Выпекайте 35 минут при 180 °C до румяной корочки.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы).
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