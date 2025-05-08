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Пирожки, как в детстве у бабушки: аромат стоит на весь дом

2:21
Еда

Когда хочется чего-то по-домашнему уютного и сытного, на помощь приходят эти пирожки. Хрустящая корочка, мягкое творожное тесто и нежная начинка из риса, яиц и зелёного лука. Готовить можно поэтапно — например, рис и яйца сварить заранее, а тесто замесить вечером. Или использовать готовое, если хочется упростить жизнь.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

  • Творог — 250 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Сливочное масло — 125 г

  • Мука — 2 стакана

  • Разрыхлитель — 1 ст. л.

  • Соль — щепотка

  • Яйцо для смазывания — 1 шт.

  • Растительное масло (для противня)

Для начинки:

  • Рис — 1 стакан

  • Яйца — 4 шт.

  • Зелёный лук — большой пучок

  • Сливочное масло — 1 ст. л.

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Как приготовить

1. Готовим начинку

  • Вскипятите 2 стакана воды, добавьте 0,5 ч. л. соли и растительное масло.

  • Всыпьте рис, варите 5 минут на сильном огне, затем убавьте до минимума и томите под крышкой до готовности. Остудите.

  • Яйца сварите вкрутую, очистите, порубите.

  • Зелёный лук нарежьте, смешайте с рисом и яйцами. Добавьте сливочное масло, посолите, перемешайте.

2. Замешиваем тесто

  • Смешайте творог, яйца и сахар.

  • Добавьте размягчённое масло, перемешайте до однородности.

  • Просейте муку с разрыхлителем и солью. Подмешивайте к творожной массе частями, пока не получите мягкое, эластичное тесто.

3. Формируем пирожки

  • Разделите тесто на 10-12 частей, раскатайте в лепёшки.

  • В центр каждой положите по 1,5-2 ст. л. начинки.

  • Защипните края, делая "жгутик".

4. Выпекаем

  • Противень смажьте маслом, выложите пирожки.

  • Смажьте их яйцом.

  • Выпекайте 35 минут при 180 °C до румяной корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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