ТОП-5 коронных блюд СССР на майские праздники

Майские праздники в СССР — это была целая традиция.
Парады, шашлыки, песни под баян и застолье на даче или прямо во дворе. Что ели? Всё просто, сытно и по-домашнему. Вот ТОП-5 народных хитов советской майской кухни!
1. Шашлык по-домашнему
Без маринованного мяса — май не праздник. Мариновали в уксусе, луке, майонезе или даже кефире. Шампуры — с арматуры, мангал — из кирпичей, но вкус был легендарный.
Факт: в СССР шашлык был не ресторанной роскошью, а дворовой классикой.
2. Салат "Оливье"
Главное — без фантазий. Колбаса "Докторская", картошка, морковка, солёные огурцы, зелёный горошек и, конечно, майонез "Провансаль".
Факт: даже в мае он был "как на Новый год" — традиция есть традиция.
3. Холодец (студень)
Готовился заранее, съедался первым. Из говядины или свинины, с чесноком, с хреном или горчицей. Вынесли на стол — через полчаса только миска осталась.
Факт: холодец делали в тазиках, кастрюлях, банках — сколько влезет.
4. Отварной картофель с укропом и маслом
Просто, но в тему. Картошечка молодая, укроп — с грядки, масло — "Крестьянское". А рядом — селёдочка или шпроты на газетке.
Факт: иногда подавали с яйцом вкрутую или просто с зелёным луком.
5. Пирожки с яйцом и луком
На закуску, на дорожку, на перекус. Жареные или печёные, с пылу с жару. Их клали в сумку, несли на пикник, и ели прямо на ходу.
Факт: входили в "маёвочный набор" вместе с компотом и свёклой в банке.
Майские в СССР — это про простые радости: дымок от мангала, пахнущая травой свежесть, и еда, которая объединяла всех за одним столом. Не нужно было много — нужно было вместе.
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