ТОП-5 коронных блюд СССР на майские праздники

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники в СССР — это была целая традиция.

Фото: commons.wikimedia.org by Во Вт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Застолье СССР 02

Парады, шашлыки, песни под баян и застолье на даче или прямо во дворе. Что ели? Всё просто, сытно и по-домашнему. Вот ТОП-5 народных хитов советской майской кухни!

1. Шашлык по-домашнему

Без маринованного мяса — май не праздник. Мариновали в уксусе, луке, майонезе или даже кефире. Шампуры — с арматуры, мангал — из кирпичей, но вкус был легендарный.

Факт: в СССР шашлык был не ресторанной роскошью, а дворовой классикой.

2. Салат "Оливье"

Главное — без фантазий. Колбаса "Докторская", картошка, морковка, солёные огурцы, зелёный горошек и, конечно, майонез "Провансаль".

Факт: даже в мае он был "как на Новый год" — традиция есть традиция.

3. Холодец (студень)

Готовился заранее, съедался первым. Из говядины или свинины, с чесноком, с хреном или горчицей. Вынесли на стол — через полчаса только миска осталась.

Факт: холодец делали в тазиках, кастрюлях, банках — сколько влезет.

4. Отварной картофель с укропом и маслом

Просто, но в тему. Картошечка молодая, укроп — с грядки, масло — "Крестьянское". А рядом — селёдочка или шпроты на газетке.

Факт: иногда подавали с яйцом вкрутую или просто с зелёным луком.

5. Пирожки с яйцом и луком

На закуску, на дорожку, на перекус. Жареные или печёные, с пылу с жару. Их клали в сумку, несли на пикник, и ели прямо на ходу.

Факт: входили в "маёвочный набор" вместе с компотом и свёклой в банке.

Майские в СССР — это про простые радости: дымок от мангала, пахнущая травой свежесть, и еда, которая объединяла всех за одним столом. Не нужно было много — нужно было вместе.