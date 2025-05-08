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ТОП-5 самых незабываемых завтраков от бабушек СССР

2:11
Еда

Завтрак у бабушки в СССР — это не просто еда, это целая атмосфера уюта, любви и советской простоты, которая запоминается на всю жизнь.

Манная каша
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манная каша

Вот подборка самых незабываемых "бабушкиных" завтраков, которые готовились миллионам детей по всей стране.

1. Манная каша с маслом и вареньем

Классика жанра. Обязательная "гладкая", без комочков, в алюминиевой кастрюльке с цветочком.
— Бабушка часто добавляла ложечку смородинового варенья или клубничного джема прямо в центр — как "глазик".
— Иногда посыпалась сахаром и корицей.

2. Хлеб с маслом и сахаром/вареньем

Никакой "нутеллы" — просто горячий белый хлеб, намазанный маслом, а сверху щедрая посыпка сахаром.
— Иногда тёртое яблоко с сахаром или тёплый повидловый бутерброд.
— А к нему — сладкий чай в гранёном стакане в подстаканнике.

3. Яичница с луком или колбасой

Готовилась на старой чугунной сковородке.
— С зажаристыми краями и обязательно со шкварчащей "докторской" или варёной колбасой.
— Иногда просто с луком или остатками картошки.

4. Творожники (сырники)

Бабушка делала их руками, без всяких мерных чашек: "на глазок".
— Пышные, с румяной корочкой, под сметаной или вареньем.
— Иногда — с изюмом или манкой для "плотности".

5. Жареная картошка с яйцом

Для "плотного завтрака", особенно если дедушке на огород.
— Картошка вчерашняя — обжаривалась с яйцом до корочки, сверху зелень.
— Ели прямо со сковороды, деревянной ложкой.

Что пили?

  • Чай чёрный — с сахаром или брусничным вареньем.
  • Какао — на молоке, обязательно с плёнкой сверху.
  • Цикорий — как у взрослых, «кофе» без кофеина.

Бабушкин завтрак — это не гастрономический изыск, а тёплая память. Простые блюда, приготовленные с заботой, стали для многих символом детства и любви. Даже если это была просто каша или хлеб с маслом — вкус запоминался на всю жизнь.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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