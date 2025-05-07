Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чипирование от Маска помогло инвалиду управлять компьютером с помощью языка
Топи килограммы на кухне, а не в зале: эта домашняя тренировка творит чудеса
Джессика Бил: идеальная жизнь в соцсетях — это бутафория
Умные буи против шумового загрязнения: необычные данные о жизни океана
Водонаева напомнила о пророчестве Жириновского о войне Индии и Пакистана
Картофельный рынок: что может спасти от ценового роста в 2025 году
Рисовый кляр + маринад с кинзой: как сделать идеальные куриные голени
Tesla — не помощник: чем рискует владелец электромобиля, пытаясь помочь водителю с севшим аккумулятором
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка

Модный напиток запретили пить подросткам: вот что скрывает Bubble Tea

Еда

Популярный среди подростков Bubble Tea лучше не давать детям. Так считает врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Бабл-ти
Фото: commons.wikimedia.org by takuma mori, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бабл-ти

По его словам, этот напиток богат быстрыми углеводами, что очень вредно для организма, особенно детского. Быстрые углеводы моментально усваиваются организмом и резко повышают уровень глюкозы в крови. Из-за этого страдает поджелудочная железа, провоцируя увеличенную выработку инсулина.

"Если постоянно потреблять Bubble Tea, то повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения", — уточнил диетолог.

Он добавил, что лучше для утоления жажды пить обычную воду, можно газированную. Для вкуса стоит выбирать ананасовый фреш, пишет АиФ.

Уточнения

Бабл-чай бабл-ти (англ. bubble tea — чай с пузырьками) — напиток из чая с молоком, с добавлением желейных шариков с соком внутри (джус-болы) или шариков из тапиоки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен
Экономика и бизнес
Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен Аудио 
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Рита Дакота избавилась от тату с бывшим: это больно, но я счастлива
Паулина Андреева сменила фамилию после развода с Фёдором Бондарчуком
Вкус, который возвращает в детство: огурцы по рецепту бабушки
Валерий Николаев появился в программе Ольги Кабо: cедая борода и новая жизнь с молодой женой
Кошка выбирает картон, даже если рядом плюшевый замок — и в этом есть логика
Эксперт рассказала, нужно ли укрывать деревья при майских заморозках
Тайная жизнь муравьев: как их утрата изменит баланс в природе
Потолок выше, а комната просторнее: секреты размещения карниза
Не к косметологу, а к пластическому хирургу: как сделать правильный выбор, чтобы не пожалеть
Секрет долголетия россиян: 73% делают это ради здоровья – раскроем главный мотив
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.