Модный напиток запретили пить подросткам: вот что скрывает Bubble Tea

Популярный среди подростков Bubble Tea лучше не давать детям. Так считает врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Фото: commons.wikimedia.org by takuma mori, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бабл-ти

По его словам, этот напиток богат быстрыми углеводами, что очень вредно для организма, особенно детского. Быстрые углеводы моментально усваиваются организмом и резко повышают уровень глюкозы в крови. Из-за этого страдает поджелудочная железа, провоцируя увеличенную выработку инсулина.

"Если постоянно потреблять Bubble Tea, то повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения", — уточнил диетолог.

Он добавил, что лучше для утоления жажды пить обычную воду, можно газированную. Для вкуса стоит выбирать ананасовый фреш, пишет АиФ.

Уточнения

Бабл-чай бабл-ти (англ. bubble tea — чай с пузырьками) — напиток из чая с молоком, с добавлением желейных шариков с соком внутри (джус-болы) или шариков из тапиоки.

