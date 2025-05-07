Модный напиток запретили пить подросткам: вот что скрывает Bubble Tea

Популярный среди подростков Bubble Tea лучше не давать детям. Так считает врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
По его словам, этот напиток богат быстрыми углеводами, что очень вредно для организма, особенно детского. Быстрые углеводы моментально усваиваются организмом и резко повышают уровень глюкозы в крови. Из-за этого страдает поджелудочная железа, провоцируя увеличенную выработку инсулина.
"Если постоянно потреблять Bubble Tea, то повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, ожирения", — уточнил диетолог.
Он добавил, что лучше для утоления жажды пить обычную воду, можно газированную. Для вкуса стоит выбирать ананасовый фреш, пишет АиФ.
Бабл-чай бабл-ти (англ. bubble tea — чай с пузырьками) — напиток из чая с молоком, с добавлением желейных шариков с соком внутри (джус-болы) или шариков из тапиоки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!