Забудьте о вырезке, эти части ягненка и говядины — настоящий гастрономический рай

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

В выпуске от 6 апреля 2025 года газета Le Parisien рассказала о том, какие части мяса лучше всего выбирать для приготовления. В интервью с Уго Денуайе, известным как "мясник звёзд", выяснилось, что самые вкусные куски не всегда самые дорогие.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ стейк

Уго Денуайе, который поставляет продукты для больших столов, например, для Пьера Ганьера, утверждает, что не обязательно тратить много денег, чтобы насладиться вкусной едой. Он советует выбирать более доступные части мяса, такие как шея ягнёнка или ребрышки.

"Они вкусные и намного дешевле, но их готовят немного дольше", — говорит он.

Например, шею ягнёнка можно запечь в духовке с специями, как рекомендует сам Уго в своей книге "Мясные рецепты от мясника-партизана".

Когда речь заходит о более дорогих кусках мяса, Уго Денуайе без колебаний называет говяжью вешалку (онглет) лучшей. Он готовит её со сливками, маслом, коньяком и соусом из тимьяна. Однако, по его словам, онглет можно приготовить и проще — например, обжарить с луком или луком-шалотом на сливочном масле.

Среди других достойных внимания кусков мяса Уго Денуайе выделяет паутину, говяжьи рёбра и лопатку. Лопатка, хотя обычно используется для тушения, может стать отличным выбором для жарки и удивить своими вкусовыми качествами, цитирует шеф-повара французское издание femina.fr.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.





Ягнятина — мясо молодых баранов и овец (ягнят в возрасте до одного года; мясо более взрослого барана (овцы) называется баранина).

