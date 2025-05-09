Секрет алжирского урожая: почему оливковое масло Ardhi стало лучшим в Европе

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

В конце апреля 2025 года в Женеве, Швейцария, прошел Европейский международный конкурс оливкового масла (EIOOC), на котором алжирское оливковое масло под брендом "Ardhi" получило две золотые медали в номинациях "качество" и "полезность для здоровья". Это достижение стало частью третьего выпуска конкурса, в котором участвовали более 150 продуктов из 14 стран.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Жюри, состоящее из 12 международных экспертов, оценивало оливковое масло по строгим критериям: органолептические свойства, вкус, чистота и пищевая ценность. Алжирское масло "Ardhi", произведенное из оливок сорта "Чамлал" в регионе Серсу, было высоко оценено за свои тонкие ароматы и пользу для здоровья, подтвержденную лабораторными исследованиями, сообщает observalgerie.com.

Экологически чистое производство

Производитель "Ardhi", Адель Бен Аддуда, уделяет большое внимание устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Оливки выращиваются в регионе Айн-Уэссара, к северу от Джельфы, и обрабатываются по технологии холодного отжима без использования воды в течение 24 часов после сбора урожая. Это позволяет сохранить все полезные свойства и вкусовые качества масла.

На ферме внедрены современные системы орошения, направленные на минимизацию потребления воды и поддержание биоразнообразия. Такой подход к производству не только обеспечивает высокое качество продукции, но и способствует решению глобальных экологических проблем.

Конкуренция на международной арене

Алжирское оливковое масло успешно конкурирует с традиционными лидерами рынка, такими как Испания, Италия, Греция и Тунис. Эти страны имеют многовековые традиции производства оливкового масла, но алжирские бренды, включая "Ardhi", "Nway", "Numidia", "Mesghat" и "Tirana Olives", а также "Constantine" (серебряная медаль), доказали свое высокое качество и завоевывают признание на международной арене.

Новые перспективы для алжирской индустрии

Международное признание алжирского оливкового масла открывает новые возможности для экспорта и укрепления позиций на зарубежных рынках. Особенно это важно в Европе и на Ближнем Востоке, где растет спрос на качественные продукты. Золотые медали, полученные алжирскими брендами, способствуют повышению узнаваемости алжирского масла и его популяризации среди потребителей.

Успех на EIOOC является важным шагом для алжирской промышленности, которая стремится занять достойное место среди мировых производителей оливкового масла.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).



Алжи́р (араб. الجَزائِر‎, аль-Джаза́ир); официальное название — Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика, сокращённо — АНДР — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство.

