Цветная капуста удивит вкусом: простой трюк в духовке изменит всё

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна — это время, когда природа пробуждается. Чтобы насладиться этим периодом, стоит добавить в рацион больше овощей, особенно в начале мая, когда цветная капуста становится особенно вкусной. Этот овощ не только полезен, но и невероятно аппетитен. Вот рецепт запеченной цветной капусты, которая станет отличным дополнением к вашему весеннему столу.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Ингредиенты для запеченной цветной капусты

1 головка цветной капусты,

2 яйца,

2 столовые ложки панировочных сухарей,

2 столовые ложки муки,

3 столовые ложки рапсового масла,

специи по вкусу: чили, гранулированный чеснок, куркума, перец, соль. (Можно также добавить любимые травы и специи, такие как базилик, орегано, тимьян и другие).

Пошаговый рецепт запеченной цветной капусты

Тщательно промойте цветную капусту и обсушите бумажными полотенцами. Затем разделите ее на соцветия или крупные куски. Если вы выбрали крупные куски, убедитесь, что они достаточно тонкие, чтобы хорошо пропечься. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия с режимом конвекции. В глубокой миске взбейте яйца. В другой миске смешайте панировочные сухари, муку и специи. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Обмакните кусочки цветной капусты в яичную смесь, а затем обваляйте их в панировочных сухарях. Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте ее небольшим количеством рапсового масла. Выложите подготовленную цветную капусту на противень. Поставьте противень с цветной капустой в разогретую духовку и запекайте в течение 30-40 минут. Проверьте готовность, капуста должна стать золотистой и мягкой. После запекания выключите духовку и оставьте цветную капусту внутри еще на 20 минут. Это позволит ей стать более нежной и сочной.

Подача и использование

Запеченная цветная капуста — это не только самостоятельное блюдо, но и отличный ингредиент для других кулинарных шедевров. Ее можно подавать с лимонным соком и свежей петрушкой для придания дополнительного аромата и свежести. Также она прекрасно сочетается с различными соусами, такими как чесночный или йогуртовый.

Кроме того, запеченную цветную капусту можно использовать в салатах, супах или даже в сэндвичах. Для этого смешайте ее с майонезом или натуральным йогуртом. Это придаст блюду новый вкус и сделает его менее калорийным, пишет ubytovaniopocno.cz.

Таким образом, запеченная цветная капуста станет отличным дополнением к вашему весеннему меню, добавляя ему яркости и вкуса.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

