Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие мопеды для начинающих: сравнение моделей 1986 года
Швырнул с кресла и остался любимым: 8 вещей, которые кошка прощает от большой любви
Орган, который первым сдаётся при стрессе — и рушит всё здоровье
Авто с характером и ценником: как цвет влияет на стоимость покупки и покраски
Как вырастить помидоры в холодное лето: лучшие сорта для прохладных условий
Хотите выразительные скулы и сияющую кожу? Секрет в правильной очередности продуктов
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Тайна "поводка": кажется странным, но без этого самолёт не взлетит
Почему Трамп клеймит главу ФРС дураком? Экономическая напряжённость нарастает в США

Никогда не догадаетесь: эти 2 ингредиента превратят запечённый картофель в деликатес

2:48
Еда

Картофель — это не только универсальный гарнир для ужина, но и основа для множества вкусных блюд. Его можно варить, жарить или запекать, и каждый способ приготовления имеет свои особенности. В этой статье мы расскажем о запеченном картофеле с двумя необычными ингредиентами, которые придадут ему новый, пикантный вкус.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Что можно приготовить из картофеля?

Вы знали, что 4 сентября 2011 года в Сомерсете был установлен мировой рекорд по весу самой большой картофелины? На Национальной садоводческой выставке Питер Глезбрук представил картофель весом 4,98 кг, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, рассказывает ubytovaniopocno.cz.

Однако вернемся к кулинарии. Картофель может стать основой для различных блюд. Например, из него можно приготовить картофельные оладьи, которые подаются с мясным соусом, грибами, сыром или без гарнира. Также из картофеля получается отличная запеканка с овощами и курицей.

Запеченный картофель — это вкусное и ароматное блюдо. Но если добавить к нему два необычных ингредиента, его вкус станет еще интереснее. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!

Печеный картофель с медом и чесноком

Сочетание меда и чеснока с картофелем может показаться необычным, но результат вас приятно удивит. Эти ингредиенты придают картофелю пикантный, сладковатый и насыщенный вкус. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля;
  • 4-5 столовых ложек сливочного или оливкового масла;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • специи по вкусу.

Как приготовить запеченный картофель с медом и чесноком?

  1. Очистите картофель, вымойте и нарежьте на небольшие кусочки.
  2. Залейте картофель кипятком на 5 минут, чтобы он стал мягче.
  3. В отдельной миске смешайте оливковое или сливочное масло с медом и измельченным чесноком.
  4. Добавьте специи по вкусу и перемешайте.
  5. Слейте воду с картофеля и переложите его в жаропрочную форму.
  6. Залейте картофель приготовленным маринадом и перемешайте.
  7. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 25 минут.
  8. Перемешайте картофель и продолжайте запекать до мягкости.

Этот рецепт запеченного картофеля с медом и чесноком станет отличным дополнением к вашему ужину. Он не только вкусный, но и полезный. Попробуйте его и убедитесь сами!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Возвращение легенды: помада из 70-х снова в моде — и ты её узнаешь
Красота и стиль
Возвращение легенды: помада из 70-х снова в моде — и ты её узнаешь Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Последние материалы
Или я, или Трамп: Понасенков* решил стать Папой Римским
Что не стоит есть после 30: эти 9 продуктов крадут твою красоту и энергию
Почему в СССР хлеб не плесневел, а черствел
Модный кошачий ад: почему бенгала не стоит выбирать по внешности
Вот почему Камиля Харисова ставит Роналду в пример: дело не только в голах
Он сделает клубнику более сладкой: раскрываем секрет, который изменит ваше представление о ягодах
Больше никаких известковых отложений: как правильно чистить бачок унитаза
Замерла навсегда: почему стрелка спидометра застывает в момент столкновения
Экологичное удобрение из яблок: как приготовить и применять
Молчание имеет цену: 50 немецких компаний признали свою вину за поддержку нацизма в 1930-е годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.