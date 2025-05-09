Никогда не догадаетесь: эти 2 ингредиента превратят запечённый картофель в деликатес

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Картофель — это не только универсальный гарнир для ужина, но и основа для множества вкусных блюд. Его можно варить, жарить или запекать, и каждый способ приготовления имеет свои особенности. В этой статье мы расскажем о запеченном картофеле с двумя необычными ингредиентами, которые придадут ему новый, пикантный вкус.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Что можно приготовить из картофеля?

Вы знали, что 4 сентября 2011 года в Сомерсете был установлен мировой рекорд по весу самой большой картофелины? На Национальной садоводческой выставке Питер Глезбрук представил картофель весом 4,98 кг, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, рассказывает ubytovaniopocno.cz.

Однако вернемся к кулинарии. Картофель может стать основой для различных блюд. Например, из него можно приготовить картофельные оладьи, которые подаются с мясным соусом, грибами, сыром или без гарнира. Также из картофеля получается отличная запеканка с овощами и курицей.

Запеченный картофель — это вкусное и ароматное блюдо. Но если добавить к нему два необычных ингредиента, его вкус станет еще интереснее. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете!

Печеный картофель с медом и чесноком

Сочетание меда и чеснока с картофелем может показаться необычным, но результат вас приятно удивит. Эти ингредиенты придают картофелю пикантный, сладковатый и насыщенный вкус. Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля;

4-5 столовых ложек сливочного или оливкового масла;

2 столовые ложки меда;

4-5 зубчиков чеснока;

специи по вкусу.

Как приготовить запеченный картофель с медом и чесноком?

Очистите картофель, вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Залейте картофель кипятком на 5 минут, чтобы он стал мягче. В отдельной миске смешайте оливковое или сливочное масло с медом и измельченным чесноком. Добавьте специи по вкусу и перемешайте. Слейте воду с картофеля и переложите его в жаропрочную форму. Залейте картофель приготовленным маринадом и перемешайте. Выпекайте в разогретой до 220 °C духовке 25 минут. Перемешайте картофель и продолжайте запекать до мягкости.

Этот рецепт запеченного картофеля с медом и чесноком станет отличным дополнением к вашему ужину. Он не только вкусный, но и полезный. Попробуйте его и убедитесь сами!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

