Диетологи в шоке: добавляю этот сироп в овсяное печенье – фигура скажет спасибо

Этот простой рецепт позволит вам приготовить вкусное и полезное домашнее овсяное печенье.
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье
Наше печенье особенно ценно благодаря содержанию овса, богатого клетчаткой, а также измельчённым орехам и ореховым пастам, которые являются источником полезных жиров и белков. Завершают этот кулинарный шедевр тёмный шоколад и щепотка соли, придающие ему неповторимый вкус.
Ингредиенты:
70 г кешью-масла
70 г миндального масла
100 мл кленового сиропа (или сиропа агавы)
0,5 чайной ложки разрыхлителя
0,5 чайной ложки соли
1 столовая ложка кокосового сахара
100 г овсяных хлопьев
50 г рубленых орехов (миндаль, грецкие орехи, фундук)
50 г сухофруктов (изюм, клюква, вишня)
50 г растопленного тёмного шоколада (по желанию)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C. Застелите два противня пергаментной бумагой.
В большой миске смешайте овсяные хлопья, соль, разрыхлитель, измельчённые орехи и сухофрукты.
В другой миске соедините кешью-масло, миндальное масло, кленовый сироп и кокосовый сахар. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Вылейте масляную смесь в миску с сухими ингредиентами и хорошо перемешайте, пока все компоненты не объединятся в однородное тесто.
Сформируйте из теста небольшие шарики размером с мяч для гольфа. Выложите их на подготовленные противни, оставляя расстояние 5 см между ними. Слегка приплюсните шарики, чтобы они приняли плоскую форму.
Поставьте печенье в разогретую духовку и выпекайте 10-12 минут до золотисто-коричневого цвета.
Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть на противнях.
Если используете тёмный шоколад, полейте им остывшее печенье и оставьте для застывания перед подачей.
Уточнения
Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.