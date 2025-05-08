Диетологи в шоке: добавляю этот сироп в овсяное печенье – фигура скажет спасибо

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Еда

Этот простой рецепт позволит вам приготовить вкусное и полезное домашнее овсяное печенье.

печенье
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Наше печенье особенно ценно благодаря содержанию овса, богатого клетчаткой, а также измельчённым орехам и ореховым пастам, которые являются источником полезных жиров и белков. Завершают этот кулинарный шедевр тёмный шоколад и щепотка соли, придающие ему неповторимый вкус.

Ингредиенты:

  • 70 г кешью-масла
  • 70 г миндального масла
  • 100 мл кленового сиропа (или сиропа агавы)
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка кокосового сахара
  • 100 г овсяных хлопьев
  • 50 г рубленых орехов (миндаль, грецкие орехи, фундук)
  • 50 г сухофруктов (изюм, клюква, вишня)
  • 50 г растопленного тёмного шоколада (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите два противня пергаментной бумагой.
  2. В большой миске смешайте овсяные хлопья, соль, разрыхлитель, измельчённые орехи и сухофрукты.
  3. В другой миске соедините кешью-масло, миндальное масло, кленовый сироп и кокосовый сахар. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  4. Вылейте масляную смесь в миску с сухими ингредиентами и хорошо перемешайте, пока все компоненты не объединятся в однородное тесто.
  5. Сформируйте из теста небольшие шарики размером с мяч для гольфа. Выложите их на подготовленные противни, оставляя расстояние 5 см между ними. Слегка приплюсните шарики, чтобы они приняли плоскую форму.
  6. Поставьте печенье в разогретую духовку и выпекайте 10-12 минут до золотисто-коричневого цвета.
  7. Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть на противнях.
  8. Если используете тёмный шоколад, полейте им остывшее печенье и оставьте для застывания перед подачей.

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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