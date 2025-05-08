Как поднять тесто без дрожжей: 7 простых решений

Пышная выпечка — не обязательно про дрожжи. Даже если их нет под рукой, вы вполне можете приготовить кексы, пиццу или хлеб, не дожидаясь подъема теста. Главное — найти, чем заменить привычный компонент. Спойлер: вариантов больше, чем кажется!
Причины могут быть разные:
аллергия на дрожжевые грибки (да, такое бывает!);
непереносимость — особенно после большого количества сдобы;
нехватка времени на ферментацию;
отсутствие дрожжей дома и нежелание идти в магазин.
Разрыхлитель теста
Готовая смесь соды, кислоты и муки/крахмала. При добавлении в жидкость она выделяет углекислый газ, за счёт которого тесто поднимается. Идеально для кексов, маффинов и пирогов.
Пищевая сода + кислота
Классическая пара: сода вступает в реакцию с уксусом, лимонным соком или кефиром. Главное — добавлять всё в тесто, а не "гасить" в ложке. И сразу в духовку — реакция быстро проходит.
Закваска на муке или кефире
Кисломолочные бактерии тоже умеют насыщать тесто пузырьками газа. Подходит для блинов, хлеба, синнабоунов, пиццы.
Взбитые яйца
Взбивайте белки до пиков и аккуратно вводите в тесто — воздушность гарантирована без всяких добавок. Работает для бисквитов и пирожных.
Изюмная закваска
Залейте немытый изюм тёплой водой, дайте настояться, добавьте муку — через сутки получите натуральную закваску. Отличный способ для хлеба.
Газированная вода
Минеральная вода — готовый источник газа. Просто замените ей часть жидкости в рецепте для пиццы, блинов или вафель.
Заварное тесто
Пар, который образуется при нагреве, создаёт воздушные пустоты. Дрожжи не нужны. Подходит для эклеров, профитролей и даже некоторых видов бисквита.
Сделайте свою смесь для выпечки: смешайте муку, сухое молоко, сахар, разрыхлитель и ароматизаторы (цедра, корица, ваниль). Храните в банке, а перед выпечкой просто добавляйте масло и яйца.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
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