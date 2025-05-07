Диета не повод отказываться от сыра: сорт, который не портит талию

Собираешься худеть — прощай, сыр? Не спеши с выводами. Отказ от любимого продукта — это не всегда путь к стройности. Главное — знать, какой сыр не превращает салат в калорийную бомбу.
Известный фитнес-эксперт Елени Петрулаки уверена: сыр не враг фигуре. В нём много кальция, белка и вкуса — а значит, он даёт насыщение и удовольствие. Главное — выбирать варианты с низким содержанием жира и не терять чувство меры.
"Сыр может быть частью диеты", — говорит Елени Петрулаки.
По словам Елени, классические сорта часто содержат более 30% жира — и вот тут легко "превысить лимит". Но существуют более лёгкие и "диетически дружественные" варианты, которые отлично впишутся в рацион без вреда для талии.
(порция — 45 г):
Коттедж чиз (4% жира) - 41,4 ккал
Галотири - 73,5 ккал
Рикотта - 78,3 ккал
Сыр для тостов (8,5% жира) - 78,75 ккал
Катики Домокос - 80,1 ккал
Анфотиро - 90 ккал
На завтрак - немного коттеджа на цельнозерновом тосте с ломтиками томата.
На перекус - рикотта или галотири с морковкой или огурцом.
В салат - анфотиро или катики вместо калорийной заправки.
В пасту - щепотка рикотты или нежирного сыра для тостов вместо пармезана.
Эти варианты отлично работают, если хочется и вкусно, и легко, и без чувства вины.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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