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Диета не повод отказываться от сыра: сорт, который не портит талию

1:49
Еда

Собираешься худеть — прощай, сыр? Не спеши с выводами. Отказ от любимого продукта — это не всегда путь к стройности. Главное — знать, какой сыр не превращает салат в калорийную бомбу.

сыр
Фото: freepik is licensed under public domain
сыр

Известный фитнес-эксперт Елени Петрулаки уверена: сыр не враг фигуре. В нём много кальция, белка и вкуса — а значит, он даёт насыщение и удовольствие. Главное — выбирать варианты с низким содержанием жира и не терять чувство меры.

"Сыр может быть частью диеты", — говорит Елени Петрулаки.

По словам Елени, классические сорта часто содержат более 30% жира — и вот тут легко "превысить лимит". Но существуют более лёгкие и "диетически дружественные" варианты, которые отлично впишутся в рацион без вреда для талии.

Лёгкие сыры, которые не испортят фигуру

(порция — 45 г):

  • Коттедж чиз (4% жира) - 41,4 ккал

  • Галотири - 73,5 ккал

  • Рикотта - 78,3 ккал

  • Сыр для тостов (8,5% жира) - 78,75 ккал

  • Катики Домокос - 80,1 ккал

  • Анфотиро - 90 ккал

Как включить эти сыры в меню

  • На завтрак - немного коттеджа на цельнозерновом тосте с ломтиками томата.

  • На перекус - рикотта или галотири с морковкой или огурцом.

  • В салат - анфотиро или катики вместо калорийной заправки.

  • В пасту - щепотка рикотты или нежирного сыра для тостов вместо пармезана.

Эти варианты отлично работают, если хочется и вкусно, и легко, и без чувства вины.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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