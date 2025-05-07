Столовая СССР. Цены на меню 1961 года

Давайте перенесёмся в советскую столовую 1961 года, в разгар "оттепели".
В это время в СССР уже действовала система фиксированных государственных цен, и столовые (особенно рабочие и школьные) предлагали простые, сытные блюда по доступным ценам.
Вот примерное меню столовой с ценами на 1961 год, основанное на архивных данных и прейскурантах того времени:
Первые блюда
Щи из свежей капусты — 20 коп.
Борщ с говядиной — 25 коп.
Суп гороховый с копчёностями — 23 коп.
Рассольник ленинградский — 22 коп.
Уха из хека — 24 коп.
Вторые блюда
Котлета мясная с гарниром (пюре или каша) — 40 коп.
Печень жареная с гречкой — 38 коп.
Рыба жареная (минтай, хек) — 35 коп.
Макароны с сосиской — 32 коп.
Плов из баранины — 45 коп.
Омлет с молоком — 28 коп.
Гарниры
Картофельное пюре — 10 коп.
Гречневая каша — 9 коп.
Макароны отварные — 8 коп.
Капуста тушёная — 10 коп.
Холодные закуски
Салат из капусты с уксусом — 6 коп.
Винегрет — 10 коп.
Сельдь с луком — 12 коп.
Хлеб
Хлеб ржаной — 2 коп./кусок.
Хлеб пшеничный — 3 коп./кусок.
Напитки
Компот из сухофруктов — 8 коп.
Кисель в стакане — 7 коп.
Чай с сахаром — 5 коп.
Кофе с молоком (растворимый) — 10 коп.
Средняя зарплата в новых рублях после денежной реформы 1961 года это стало 70–80 руб). Обед из первого, второго и компота обходился в среднем в 80–90 копеек, то есть был вполне доступен даже студенту или рабочему.
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