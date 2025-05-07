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Столовая СССР. Цены на меню 1961 года

2:03
Еда

Давайте перенесёмся в советскую столовую 1961 года, в разгар "оттепели".

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

В это время в СССР уже действовала система фиксированных государственных цен, и столовые (особенно рабочие и школьные) предлагали простые, сытные блюда по доступным ценам.

Вот примерное меню столовой с ценами на 1961 год, основанное на архивных данных и прейскурантах того времени:

Первые блюда

Щи из свежей капусты — 20 коп.

Борщ с говядиной — 25 коп.

Суп гороховый с копчёностями — 23 коп.

Рассольник ленинградский — 22 коп.

Уха из хека — 24 коп.

Вторые блюда

Котлета мясная с гарниром (пюре или каша) — 40 коп.

Печень жареная с гречкой — 38 коп.

Рыба жареная (минтай, хек) — 35 коп.

Макароны с сосиской — 32 коп.

Плов из баранины — 45 коп.

Омлет с молоком — 28 коп.

Гарниры

Картофельное пюре — 10 коп.

Гречневая каша — 9 коп.

Макароны отварные — 8 коп.

Капуста тушёная — 10 коп.

Холодные закуски

Салат из капусты с уксусом — 6 коп.

Винегрет — 10 коп.

Сельдь с луком — 12 коп.

Хлеб

Хлеб ржаной — 2 коп./кусок.

Хлеб пшеничный — 3 коп./кусок.

Напитки

Компот из сухофруктов — 8 коп.

Кисель в стакане — 7 коп.

Чай с сахаром — 5 коп.

Кофе с молоком (растворимый) — 10 коп.

Средняя зарплата в новых рублях после денежной реформы 1961 года это стало 70–80 руб). Обед из первого, второго и компота обходился в среднем в 80–90 копеек, то есть был вполне доступен даже студенту или рабочему.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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