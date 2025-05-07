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Жир тает, пока спишь: напиток, который работает в тени под одеялом

1:53
Еда

Перед пляжным сезоном у многих один и тот же вопрос: что делать с упрямым жирком, который всё ещё не ушёл? Спорт — это классика жанра. Советы по тренировкам сыплются отовсюду. И правда, физическая активность — отличная история: она важна для здоровья, внешнего вида и даже настроения.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Но что если добавить в арсенал ещё один способ — приятный, простой и… вкусный?

Чай, который работает даже в режиме "лежу и ничего не делаю"

Исследование из японского Университета Цукуба утверждает: сорт чая улун (oolong) способен активировать сжигание жира — и это происходит не только во время бодрствования, но и пока вы спите! Статья с результатами опубликована в журнале Nutrients.

Профессор Кумпэй Токуяма, автор исследования, поясняет: "Как и другие виды чая, улун содержит кофеин, который ускоряет обмен веществ. Но интересный момент — сжигание жира происходит даже независимо от кофеина".

Как проходил эксперимент

Учёные разделили участников на три группы:

  • Первая пила чай улун дважды в день.

  • Вторая — получала эквивалентную дозу кофеина.

  • Третьей давали плацебо.

Эксперимент длился две недели. И вот что получилось: и чай, и кофеин усиливали расщепление жира на 20% по сравнению с контрольной группой. Но эффект от улуна был особенным — он продолжался даже во сне.

Что это значит

Улун может стать лёгким помощником в деле снижения веса — особенно для тех, кто не любит изнуряющие тренировки. Конечно, пить чай и при этом питаться фастфудом — не лучшая стратегия. Но как часть комплекса — улун вполне заслуживает место в вашей кружке.

Уточнения

Тайваньский улун (кит. 烏龍茶, палл. улунча) — сорт чая группы улун, который выращивают на Тайване и в Китае.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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