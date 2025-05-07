Жир тает, пока спишь: напиток, который работает в тени под одеялом

Перед пляжным сезоном у многих один и тот же вопрос: что делать с упрямым жирком, который всё ещё не ушёл? Спорт — это классика жанра. Советы по тренировкам сыплются отовсюду. И правда, физическая активность — отличная история: она важна для здоровья, внешнего вида и даже настроения.
Но что если добавить в арсенал ещё один способ — приятный, простой и… вкусный?
Исследование из японского Университета Цукуба утверждает: сорт чая улун (oolong) способен активировать сжигание жира — и это происходит не только во время бодрствования, но и пока вы спите! Статья с результатами опубликована в журнале Nutrients.
Профессор Кумпэй Токуяма, автор исследования, поясняет: "Как и другие виды чая, улун содержит кофеин, который ускоряет обмен веществ. Но интересный момент — сжигание жира происходит даже независимо от кофеина".
Учёные разделили участников на три группы:
Первая пила чай улун дважды в день.
Вторая — получала эквивалентную дозу кофеина.
Третьей давали плацебо.
Эксперимент длился две недели. И вот что получилось: и чай, и кофеин усиливали расщепление жира на 20% по сравнению с контрольной группой. Но эффект от улуна был особенным — он продолжался даже во сне.
Улун может стать лёгким помощником в деле снижения веса — особенно для тех, кто не любит изнуряющие тренировки. Конечно, пить чай и при этом питаться фастфудом — не лучшая стратегия. Но как часть комплекса — улун вполне заслуживает место в вашей кружке.
Тайваньский улун (кит. 烏龍茶, палл. улунча) — сорт чая группы улун, который выращивают на Тайване и в Китае.
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