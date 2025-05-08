Готовится в квартире, а пахнет как на даче — шашлык в духовке

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется шашлыка, но за окном дождь или снег? Всё решаемо! Приготовьте сочную свинину в духовке, и летний пикник мигом поселится на вашей кухне. Никаких сложностей — только классика: лук, уксус и мясо, которое тает во рту.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain шашлык

Что понадобится:

800 г свиной шейки

2 луковицы

2 ст. л. уксуса

2 ст. л. растительного масла

соль, чёрный перец

помидоры черри на ветке

Для соуса:

100 г петрушки

40 г зелёного базилика

2-3 веточки орегано

1 луковица

4 зубчика чеснока

сок 1 лайма

100 мл оливкового масла

2 ч. л. паприки

0,5 ч. л. острого перца

соль

Как готовить

1. Подготовка мяса.

Свинину нарежьте на кубики примерно по 2,5 см. Посолите, поперчите и отставьте.

2. Луковой маринад.

Тонко нарежьте лук, полейте уксусом, добавьте немного соли и тщательно разомните руками — до выделения сока. Перемешайте с мясом и оставьте на 1-2 часа мариноваться при комнатной температуре.

3. Запекание.

Разогрейте духовку до 220 °C (режим "гриль + конвекция"). Обсушите мясо, сбрызните маслом и выложите на противень с пергаментом. Запекайте 20 минут, переворачивая 1-2 раза. За 5 минут до готовности можно добавить черри.

4. Ароматный соус.

Все ингредиенты для соуса измельчите и взбейте до однородности. Охладите перед подачей — он освежит мясо и подчеркнёт вкус.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

