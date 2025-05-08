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Шашлык по-грузински, как на отдыхе: минимум ингредиентов, максимум вкуса

1:42
Еда

Если спросить жителя Кавказа, как приготовить настоящий шашлык, вы услышите не рецепт, а семейную легенду. У каждого он свой, "единственно правильный". Но есть универсальная версия, проверенная временем и аппетитом: мясо, лук и винный уксус. Всё. А дальше — дело углей.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Ингредиенты (на 10 порций):

  • свиная грудинка на ребрышках — 2 кг

  • красный винный уксус — 100 мл

  • крупный лук — 4 шт.

  • соль, чёрный перец — по вкусу

  • лаваш и лук — для подачи

Как готовить шашлык по-грузински

1. Нарежьте грудинку.
Куски должны быть одинакового размера, с косточкой и прослойкой сала — для сочности.

2. Маринуйте.
Порежьте лук полукольцами, смешайте с уксусом, солью и перцем. Замаринуйте мясо, плотно накрыв, и оставьте на 1-6 часов. Лучше — на ночь.

3. Подготовьте шампуры.
Берите широкие, плоские. Насаживайте мясо вдоль, чтобы не свисало и не прокручивалось при жарке.

4. Разогрейте угли.
Они должны побелеть — тогда самое время жарить. Расстояние до мяса — 10-15 см. Жарьте 15 минут, часто поворачивая — дольше не нужно, иначе пересушите.

5. Подача по-грузински.
Лепёшки порвите на куски, крупно нарежьте свежий лук. Снимайте мясо прямо на лаваш, посыпайте луком — он станет горячим, впитает аромат и будет как отдельная закуска.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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