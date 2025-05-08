Шашлык по-грузински, как на отдыхе: минимум ингредиентов, максимум вкуса

Если спросить жителя Кавказа, как приготовить настоящий шашлык, вы услышите не рецепт, а семейную легенду. У каждого он свой, "единственно правильный". Но есть универсальная версия, проверенная временем и аппетитом: мясо, лук и винный уксус. Всё. А дальше — дело углей.
свиная грудинка на ребрышках — 2 кг
красный винный уксус — 100 мл
крупный лук — 4 шт.
соль, чёрный перец — по вкусу
лаваш и лук — для подачи
1. Нарежьте грудинку.
Куски должны быть одинакового размера, с косточкой и прослойкой сала — для сочности.
2. Маринуйте.
Порежьте лук полукольцами, смешайте с уксусом, солью и перцем. Замаринуйте мясо, плотно накрыв, и оставьте на 1-6 часов. Лучше — на ночь.
3. Подготовьте шампуры.
Берите широкие, плоские. Насаживайте мясо вдоль, чтобы не свисало и не прокручивалось при жарке.
4. Разогрейте угли.
Они должны побелеть — тогда самое время жарить. Расстояние до мяса — 10-15 см. Жарьте 15 минут, часто поворачивая — дольше не нужно, иначе пересушите.
5. Подача по-грузински.
Лепёшки порвите на куски, крупно нарежьте свежий лук. Снимайте мясо прямо на лаваш, посыпайте луком — он станет горячим, впитает аромат и будет как отдельная закуска.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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