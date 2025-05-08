Без варки и хлопот: томатный соус, который взорвёт вкус шашлыка

Забудьте про магазинный кетчуп — он просто не выдержит сравнения. Настоящий томатный соус для шашлыка можно сделать буквально за время, пока вы разжигаете мангал. А если дать ему настояться полчаса — вкус станет насыщеннее, а аромат крепче.
Что нужно:
томатный сок с мякотью — 1 л
чеснок — 3 зубчика
зелень (петрушка, укроп, кинза, зелёный лук) — по 3-4 веточки
фиолетовый базилик — 2 веточки
смесь зиры и кориандра — 1 ч. л.
острый перчик — по вкусу
щепотка сахара и соль — по вкусу
Как готовить:
Основу под соус - посолите сок и перемешайте. Не пугайтесь, если соль "не слышна" сразу — в густом соку она раскрывается с опозданием.
Добавки и аромат - зелень мелко порубите, чеснок раздавите и нарежьте, специи растолките. Всё это отправьте в сок вместе с перчиком и сахаром. Перемешайте и оставьте на 20 минут.
Подача - подавайте в пиалах. В него можно макать мясо или просто запивать им каждый сочный кусочек — будет по-восточному ярко и очень вкусно.
Томатный соус — овощной соус на основе томатов.
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