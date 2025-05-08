Без варки и хлопот: томатный соус, который взорвёт вкус шашлыка

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте про магазинный кетчуп — он просто не выдержит сравнения. Настоящий томатный соус для шашлыка можно сделать буквально за время, пока вы разжигаете мангал. А если дать ему настояться полчаса — вкус станет насыщеннее, а аромат крепче.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томатный соус

Что нужно:

томатный сок с мякотью — 1 л

чеснок — 3 зубчика

зелень (петрушка, укроп, кинза, зелёный лук) — по 3-4 веточки

фиолетовый базилик — 2 веточки

смесь зиры и кориандра — 1 ч. л.

острый перчик — по вкусу

щепотка сахара и соль — по вкусу

Как готовить:

Основу под соус - посолите сок и перемешайте. Не пугайтесь, если соль "не слышна" сразу — в густом соку она раскрывается с опозданием. Добавки и аромат - зелень мелко порубите, чеснок раздавите и нарежьте, специи растолките. Всё это отправьте в сок вместе с перчиком и сахаром. Перемешайте и оставьте на 20 минут. Подача - подавайте в пиалах. В него можно макать мясо или просто запивать им каждый сочный кусочек — будет по-восточному ярко и очень вкусно.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

