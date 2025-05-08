Самая хрустящая капуста в кляре — секрет в специях и панировке

Цветная капуста — идеальный овощ, если хочется чего-то лёгкого, полезного и при этом аппетитно хрустящего. Необязательно жарить её в литре масла или обваливать в муке с яйцами — вкусно получится даже без этих классических шагов.
Что выбрать и как готовить
Для идеального кляра нужна плотная, белоснежная капуста без пятен. Свежая — в приоритете, но и замороженная подойдёт. Отварите соцветия 5 минут или подрумяньте их под грилем — мягкости будет достаточно.
3 самых удачных кляра
Кукурузный кляр с сыром и специями — дважды обмакните капусту в яйца, обваляйте в смеси муки и тёртого сыра, а потом в панировке. Хруст — как у чипсов.
Паназиатская темпура — лёгкий кляр на рисовом крахмале, соевом соусе и воде. Минимум масла, максимум вкуса.
Тхина и кунжут — ближневосточный хит: капуста с кунжутной пастой, лимоном и зеленью. Обжарьте или запеките — получается необычно и богато по вкусу.
Специй — не жалейте
Добавьте в тесто карри, куркуму или чили — и капуста заиграет новыми красками. А в качестве соуса используйте всё, что контрастирует: йогурт с чесноком, сырный дип или даже апельсиновую глазурь.
Совет на заметку
Если жарите капусту — раскалите масло и не забивайте сковороду до отказа. А если хотите облегчённый вариант — запекайте в духовке, сбрызнув маслом.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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