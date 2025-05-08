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Самая хрустящая капуста в кляре — секрет в специях и панировке

1:37
Еда

Цветная капуста — идеальный овощ, если хочется чего-то лёгкого, полезного и при этом аппетитно хрустящего. Необязательно жарить её в литре масла или обваливать в муке с яйцами — вкусно получится даже без этих классических шагов.

Цветная капуста в кляре
Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в кляре

Что выбрать и как готовить

Для идеального кляра нужна плотная, белоснежная капуста без пятен. Свежая — в приоритете, но и замороженная подойдёт. Отварите соцветия 5 минут или подрумяньте их под грилем — мягкости будет достаточно.

3 самых удачных кляра

  1. Кукурузный кляр с сыром и специями — дважды обмакните капусту в яйца, обваляйте в смеси муки и тёртого сыра, а потом в панировке. Хруст — как у чипсов.

  2. Паназиатская темпура — лёгкий кляр на рисовом крахмале, соевом соусе и воде. Минимум масла, максимум вкуса.

  3. Тхина и кунжут — ближневосточный хит: капуста с кунжутной пастой, лимоном и зеленью. Обжарьте или запеките — получается необычно и богато по вкусу.

Специй — не жалейте

Добавьте в тесто карри, куркуму или чили — и капуста заиграет новыми красками. А в качестве соуса используйте всё, что контрастирует: йогурт с чесноком, сырный дип или даже апельсиновую глазурь.

Совет на заметку

Если жарите капусту — раскалите масло и не забивайте сковороду до отказа. А если хотите облегчённый вариант — запекайте в духовке, сбрызнув маслом.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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